Ehre, wem Ehre gebührt

Für vier langjährige Mitglieder des Musikvereins 1867 Volkach brachte das Festkonzert in der Mainschleifenhalle (wir berichteten) einen ganz besonderen persönlichen Höhepunkt.

Paul Kolb, erster Vorsitzender des Sängerkreises Schweinfurt und Vizepräsident des Fränkischen Sängerbundes, gratulierte nicht nur dem Musikverein zum 150. Geburtstag, sondern ehrte auch Tenor Paul Seltsam für 65 Jahre Singen im Verein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während ein Foto seines Sängerausweises vom 16. Januar 1952 auf der Leinwand projiziert wurde, ließ es sich der 82-jährige Paul Seltsam nicht nehmen, eine Anekdote aus den Anfangsjahren seiner Mitgliedschaft zum Besten zu geben.

Drei neue Ehrenmitglieder

Im zweiten Teil des Konzertes ernannte Harald Schmitt, Vorsitzender des Musikvereins, Inge Winkelmann, Peter Arnold und Walter Heller zu Ehrenmitgliedern. Alle drei hätten nicht nur viele Jahre im Chor mitgesungen, sondern auch Ämter im Verein ausgeübt. Sie helfen noch heute bei allen anfallenden Aufgaben tatkräftig mit. Das Publikum im Saal, einschließlich aller neun seit 1999 ernannten Ehrenmitglieder, stimmte mit dem Frankenlied in den Gratulationschor kräftig mit ein.

Inge Winkelmann singt seit Beginn des Gemischten Chores 1974 mit, davor aber war sie schon 1960 Mitglied im inoffiziellen „Singkreis“. Sie war zehn Jahre lang 2. Vorsitzende des Vereins. Die langjährige Vergnügungswartin steigt gerne bei Faschingsfeiern in die Bütt und steht beim Weinfest im Verkaufsstand des Vereins.

58 Jahre im Chor

Peter Arnold singt seit seinem 16. Lebensjahr im Bass und ist 2009 vom Deutschen Chorverband und dem Fränkischen Sängerbund für 50 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet worden. Er war 14 Jahre lang Notenwart des Chors und fotografiert seit 2004 alle Ausflüge und Feiern, sein technisches Können ist im Verein gefragt.

Auch Walter Heller hat schon die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Singen im Chor. Er trat mit 18 Jahren in den Männergesangverein in Astheim ein und wechselte 1981 nach Volkach, wo seine Frau Gerda im Gemischten Chor sang. Der Tenor rezitiert bei Faschings- und Weihnachtsfeiern in Mundart. Er erfüllt seit Jahrzehnten das wichtige Amt des Fahnenträgers.