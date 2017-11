Ehemaligentreffen im EGM

(ela) 50 ehemalige Schüler des Egbert-Gymnasiums folgten der Einladung zu einem Herbstfest an ihrer einstigen Schule. Unter dem Dach des „Münsterschwarzacher Kreises MSK“, des Fördervereins des Gymnasiums, ist eine Gruppe aktiv, die vor allem die jüngeren Ehemaligen stärker zusammenführen will, so eine Mitteilung. Musik spielte die Band „Church Street 10“, in der ehemalige Schüler aktiv sind.