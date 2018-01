Eger, Hein und Ziegler bekommen Staatliches Ehrenzeichen

„Wir kommen jetzt zum Höhepunkt des Abends“, sagte der Vorsitzende des Willanzheimer Feuerwehrvereins, Bernhard Käppner, als er in der Jahreshauptversammlung zu den Ehrungen verdienter Kameraden überleitete. Stellvertretender Landrat Paul Streng und Kreisbrandrat Roland Eckert ehrten Norbert Ziegler, Norbert Hein und Alfred Eger für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Streng überreichte dem Trio das Staatliche Ehrenzeichen in Gold und Gutscheine für jeweils eine Woche Urlaub im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain. „Ein solcher Einsatz hält unsere Gesellschaft zusammen“, sagte Streng.

Schon lange beid er Feuerwehr

Alfred Eger ist seit 40 Jahren ein zuverlässiger Kamerad und Norbert Hein wohnt schon länger in Eichelsee, nimmt aber fast immer den Weg zu Übungen in Kauf und ist auch bei den meisten Einsätzen dabei weil er im Ortsteil Markt Herrnsheim arbeitet und so schnell vor Ort ist. Norbert Ziegler begann seine Feuerwehrlaufbahn 1977 in Frickenhausen und wechselte im Jahr 2009 in die Willanzheimer Wehr. Er hat viele Lehrgänge absolviert und ist als Maschinist, Jugendwart, Atemschutzgeräteträger, Gerätewart und Gruppenführer für viele Positionen befähigt. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bedachte die Geehrten noch mit Gutscheinen, damit sie von ihren Frauen nach Bayerisch Gmain begleitet werden können.

Kommandant Roland Söder ließ das Jahr 2017 Revue passieren. Er berichtete von neun Einsätzen im Jahr 2017, die meist glimpflich abgingen. Der Kommandant stellte den jungen Erwachsenen ein Lob aus, da sich einige bereit erklärt hätten, Lehrgänge zu absolvieren und mehr Verantwortung zu übernehmen.

In Wehr übernommen

Jugendwart Ralf Bausenwein schilderte die Aktivitäten der Jugendgruppe, die fünf Neuzugänge verzeichnen konnte. Der Kommandant konnte per Handschlag mit Katharina Hein, Valentin Scherb und Gabriel Strohmer drei junge Leute in die aktive Wehr übernehmen, womit sich die Jugendarbeit erneut auszahlte.

Bernhard Käppner ging in seinem Rechenschaftsbericht auf viele Aktivitäten ein. Die größte Veranstaltung war das Mitwirken am erfolgreichen Dorffest. Das Fest bildet den Haupteinnahmeposten für den Feuerwehrverein, was der Kassenbericht von Manfred Eger offenbarte. „Wir stehen finanziell solide da“, kommentierte Bernhard Käppner die gute Kassenlage des Vereins. Er bezifferte den Mitgliederstand auf 144 Personen, die sich aufteilen auf 58 Aktive, 35 passive Mitglieder, 40 fördernde Mitglieder und elf Jugendliche in der Jugendgruppe.

„Hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Willanzheim ist alles mehr als in Ordnung“, bemerkte Paul Streng, der nur das einzige Haar in der Suppe fand: „die Frauenquote könnten sie schon etwas erhöhen“.