Edelbrenner lüften ihre Geheimnisse

Am Samstag, 3. Februar, öffnen acht Nordheimer Edelbrennereien ihre Türen und laden ein, die Geheimnisse des Brennens zu erkunden. Jeder Betrieb stellt ein spezielles Thema ins Zentrum seiner Präsentation. Die Besucher erwartet die Verkostung von Edelbränden und dazu passenden Speisen sowie eine Menge interessanter Details rund ums Brennen. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen belohnt die Teilnahme an der Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Winzergemeinde Nordheim am Main ist eine Hochburg des Obstbrennens: Über 100 Brenner veredeln die unterschiedlichsten Früchte zu feinen Bränden, Geisten und Likören. Neben den gängigen Obstsorten werden auch seltene Sorten und wild wachsende Früchte wie Schlehen oder Haselnüsse destilliert.

Im Weingut am Kreuzberg dreht sich beispielsweise alles um die „wilde Williams-Birne“. Es gibt Abfüll-Vorführungen und eine Ausstellung der vielfältigen Flaschenformen. Es gibt fränkischen Jagertee und kleine Wildgerichte.

Das Familienweingut Johannes Nickel bietet Himbeergeist, -brand & -likör, süße Kreationen aus der Himbeere wie frische Waffeln mit heißen Himbeeren oder Himbeertorte sowie eine Ausstellung über den Fränkischen Brennerverband.

Bei Maria Zang geht es um den früheren Arme-Leute-Schnaps, der heute als Grappa in Mode ist – der Tresterbrand. Zum „fränkischen Italiener“ gibt es kleine Leckereien.

Eine „Ur-Fränkin“, die Zwetschge, präsentiert das Weingut Herbert Kram. Zu Bränden von der fränkischen Zwetschge erfährt der Besucher Interessantes über alte Sorten und den Obstbau in Nordheim in den 1950er Jahren.

Die Frucht der Früchte, der Apfel, ist Schwerpunktthema in Glasers Alter Hofbrennerei. Hier warten feine Destillate und winterliche Gerichten rund um den Apfel. Außerdem kann jeder selbst testen, wie sich die Glasform auf das Aroma des Brandes auswirken kann.

Obstler löschen und Feinbrand auf Trinkstärke setzen – diese Geheimnisse lüftet das Weingut Helmut Christ. Dazu gibt es fränkischen Bratwurst- oder Grünkernpaddy im Brotburger.

Wissenswertes über seltene alte Obstsorten und über die Bedeutung der Streuobstwiese für die Biene sowie als wertvolle Kulturlandschaft vermittelt das Weingut Rothe. Als besonderer Gaumenkitzel wartet hier gereifter Höhlenkäse mit Mispelmus.

Glos Destillate verwöhnt Nase und Gaumen mit der Quitte. Hier finden auch Vorführungen im Korbflechten, der traditionellen „Nebenbeschäftigung“ der Brenner, und im Obstbaum-Schnitt statt.

Wer den Rundgang durch die acht Betriebe vollständig absolviert, erhöht seine Chancen auf einen Gewinn beim Brenner-Gewinnspiel. Eine Infotafel in jedem Betrieb gibt den entscheidenden Tipp für die Beantwortung der jeweiligen Frage. Auf die Teilnehmer am Gewinnspiel warten attraktive Preise wie Edelbrände, Präsentkörbe und Gutscheine.