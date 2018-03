E-Autos kommen nicht in Fahrt

Der gute Wille war da: Zu Testzwecken schaffte der Landkreis schon 2010 ein Elektroauto als Dienstwagen an. Die Erfahrungen damit: eher durchwachsen. Um aber noch mehr guten Willen zu zeigen, wurde Geld für einen zweiten Wagen bereitgestellt. Seither wartet man im Landratsamt vergeblich – das bestellte Auto ist nicht lieferbar.

Von der lange Zeit von der Bundesregierung propagierten E-Mobil-Offensive ist nicht viel übrig geblieben – das zeigt sich nicht nur bei den stockenden Auslieferungen. Auch die Förderung von Landestationen wird nur halbherzig betrieben, hier wartet der Landkreis ebenfalls schon länger auf entsprechende Förderprojekte. Schon 2017 hatten die Kreisräte bei den Haushaltsberatungen beschlossen, am Landratsamt eine Ladestation anzubringen. Nur: Ein angekündigtes Förderprogramm mit einer Quote von 40 Prozent durch den Freistaat kam bisher nicht in die Gänge.

Deshalb tauchte das Thema jetzt bei den Haushaltsberatungen 2018 wieder auf. Bei Kosten von 18 000 Euro würden 7200 gefördert, 10 800 müsste der Landkreis tragen. Iphofens Bürgermeister Josef Mend brachte brachte die Stimmung im Gremium auf den Punkt: Die Förderung sei „eine Prinzipfrage“, man werde deshalb weiter abwarten, bis endlich die Förderung anläuft.

Die Realität beim Thema E-Auto ist ohnehin ernüchternd, die neue Technik kommt einfach nicht in Fahrt: Wie die Landkreisverwaltung vorrechnete, seien von 58 897 zugelassenen Autos im Landkreis (Stand Ende 2017) gerade einmal 123 reine E-Autos – was einer Quote von 0,2 Prozent entspricht.