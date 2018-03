Durchs Museum mit Zahnpaste, Würfeln und Smarties

Mit Zahnpasta wird in einem kleinem animierten Film die immer gleiche Struktur eines Römerlagers aufgezeichnet. Dabei wird kurz und prägnant die Sicherung, die Straßenlage, das Hauptquartier und die Unterkünfte der Legionäre skizziert und erklärt. In gefühlt einer Minute weiß der Museumsbesucher, wie ein Römerlager funktioniert hat, ohne lange Texte studiert zu haben. Das ist ein Teil der neuen Sonderausstellung im Museum im Malerwinkel mit dem Thema „Aufgemischt: Römerkabinett 2018“, die am 22. März eröffnet hat.

Dass die Römer in Marktbreit ihre Spuren in Form eines Doppellegionlagers hinterlassen haben, das wurde nach fast 2000 Jahren erst 1985 wieder entdeckt. 2005 wurde aus den archäologischen Funden eine eigene Ausstellung im Marktbreiter Museum - damals klein, aber fein, im Römerkabinett auf etwa 3,20 auf 2,50 Metern. Einige Fundstücke und ganz viel Text brachten den Besuchern das Römerlager näher, waren aber auch für vorgebildete Interessierte eine Herausforderung.

Das Römerkabinett leichter erfahrbar, damit auch für Kinder und Jugendliche attraktiv zu gestalten, ohne die wesentlichen Inhalte zu vernachlässigen, das war die Aufgabe, die sich Museumsleiterin Simone Michel-von Dungern stellte und zu deren Lösung sie Gymnasiasten aus Marktbreit und Studenten für Museologie der Uni Würzburg mit ins Boot nahm. Das Ergebnis zeigt die aktuelle Sonderausstellung, die nicht nur ein Schlaglicht auf moderne Museumspädagogik wirft, sondern auch das neue Römerkabinett im großen Ausstellungsraum zeigt und allen Generationen nicht nur Informationen, sondern auch Spaß vermitteln dürfte.

„Storytelling“, also Geschichtenerzählen ist eines der Stichworte: Mit der Figur des „Curiosus“ eines neugierigen Legionärs kann der Besucher einen Rundgang durch das Römerkabinett unternehmen. Lange Texte werden in kurze Infotafeln gebrochen, der Besucher zum Mitmachen aufgefordert. So kann er etwa den Mühlstein drehen und damit einen Eindruck von der täglichen Mehlration eines damaligen Soldaten erfahren. Erklärt wird dabei auch der Wert der gefundenen Münzen und warum die manchmal geteilt wurden.

Mit einem großen Würfel erkundet der Besucher dann das Römerlager selber. Drehtafeln auf einer Zeichnung des Lagers geben die Informationen zu den einzelnen Gebäuden. Und auch das plastische Modell des Römerlagers findet wieder Einzug in die Ausstellung: Wer die Fragen hierzu richtig beantwortet erhält am Ende die Geodaten einer Stelle auf dem Kapellenberg, im „echten“ Römerlager, wo sich ein „Cach“ versteckt hält.

Auf einem großen Touchscreen, also einem mit der Hand zu bedienendem Bildschirm gibt es zudem kurz und bündig viel Informationen in Form kleiner animierter Filme, etwa dem Aufbau eines Römerlagers, der Göße einer Legion in Smarties, oder der Kleidung der Legionäre.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Museums Donnerstags von 14 bis 20 Uhr, Freitags bis Sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung zu Gruppenführungen noch bis zum 4. November 2018 im Malerwinkelhaus in Marktbreit zu sehen.