Durch Fenster in Haus eingestiegen

Am Mittwoch ist ein Unbekannter durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen. Als die Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch und stellte fest, dass etwas Bargeld fehlt, berichtet die Polizei. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die ersten Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Seeflurstraße im Zeitraum zwischen 7.35 Uhr und 13.05 Uhr ereignet haben. Einbruchsspuren lassen darauf schließen, dass der Täter offenbar durch ein Fenster in das Einfamilienhaus eindrang. Im Inneren durchwühlte er laut Polizeibericht mehrere Räume. Ihm fiel jedoch auf seiner Suche nach Wertgegenständen lediglich ein kleinerer Geldbetrag in die Hände. Der Täter entkam in unbekannte Richtung. Er hinterließ einen Schaden, der sich auf etwa 200 Euro belaufen dürfte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93421) 14 10.