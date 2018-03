„Dunnerkeil“ sahen Niederlagen

Wahlen standen bei der Hauptversammlung des FCN-Fanclub Abtswind „Abschwinner Dunnerkeil“ auf der Tagesordnung, wozu sich 31 Mitglieder in der Schwimmbad-Gaststätte eingefunden hatten. Die bewährte Führungsriege wurde ebenso einstimmig gewählt wie die beiden neu hinzu gekommenen Beisitzer Joachim Möser und Tobias Holzberger.

Neu im der Vorstand ist Tobias Holzberger, der als Jugendwart fungieren und sich um die Fußballmannschaft des Fanclubs kümmern soll, wird mitgeteilt. Einstimmig wurden auch Vorsitzender Volker Mix, zweiter Vorsitzender Holger Lenz, Schriftführerin Anita Sieber, Kassier Axel vom Berg sowie die beiden Beisitzer Frank Dörr und Timo Grembler wiedergewählt.

Kassenprüfer Heiko Därr bescheinigte dem Kassier Axel vom Berg eine einwandfreie Kassenführung.

Von den Aktivitäten im Jahr 2017 berichtete Schriftführerin Anita Sieber. Im Januar nahm man am Hallenturnier des FCN-Fanclubs Weinfranken Dettelbach teil und belegte unter der Regie von Wolfgang Weber und Dominik vom Berg den zehnten Platz. Besser lief es für die Truppe Anfang April beim Spaßturnier in Michelau, wo man mit Platz vier abschloss. Und zum Ende des Jahres gab es noch einen siebten Platz beim Fanclub-Turnier in Wiesentheid.

Ebenfalls im Januar fand wieder die Dunnerkeiler Jahresfe.de statt, bei der die kleinen und jung gebliebenen großen Gäste an den Spielstationen ihren Spaß hatten. Nachdem Anfang Februar eine geplante Fahrt zum Gastspiel des FCN in Heidenheim mangels Kartenkontingent ausfallen musste, ging es Ende Februar zum Spiel Nürnberg gegen Bochum (0:1). Auch bei der zweiten Busfahrt gab es für die Abschwinner keinen Grund zum Jubeln, verlor der FCN am 11. September ebenfalls mit 0:1 zuhause gegen den FC St. Pauli. Im Blickpunkt stand wieder das Sommerfest im 17. Juni auf dem Festplatz am Feuerwehrhaus.

Wie Volker Mix bekannt gab, plant der Fanclub im April oder Mai eine Fahrt zum Spanferkelessen sowie das Sommerfest im Juni und die Jahresfe.de im Januar 2019. Nach 35 Minuten war der offizielle Teil der Versammlung zu Ende, berichtet der Fanclub außerdem.