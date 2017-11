Düllstädter von Lampenabsage enttäuscht

Der jüngste Beschluss des Marktgemeinderats Schwarzach, den Geh- und Radweg zwischen Düllstadt und Stadtschwarzach nicht auszuleuchten, ist bei vielen Düllstädtern auf wenig Gegenliebe gestoßen. Ortssprecher Manfred Thomann tat in der Bürgerversammlung am Dienstag im Namen der Bevölkerung seinen Unmut über die ablehnende Entscheidung kund, zumal der Neubau der Strecke entlang der B 22 durch den Staat eine große Chance gewesen wäre, einige Lampen aufzustellen. „Es ist traurig, dass die Gemeinde keine 14 000 Euro dafür ausgeben wollte“, meinte Thomann. Etwa 40 Bürger waren zu dem Treffen in der Mühlenschänke Ankenbrand gekommen.

Die Düllstädter hoffen darauf, dass ihr Wunsch nach mehr Licht auf dem dunklen, durch ein Waldstück führenden Weg irgendwann in Erfüllung geht. „Bitte setzen Sie sich für diese Beleuchtung ein“, forderte der Ortssprecher Bürgermeister Volker Schmitt auf. Der Marktgemeinderat hatte den Antrag Thomanns damals mit der Begründung abgelehnt, keinen Präzedenzfall für Beleuchtung im Außenbereich zu schaffen. Man befürchtete, dass auch andere Ortsteile diesen Wunsch haben könnten, was Gesamtkosten von über 200 000 Euro verursachen würde.

Positiv für die Düllstädter sei der neue Radweg an sich und die Tatsache, dass Leerrohre in den Untergrund mit verlegt wurden (Kosten für Schwarzach 13 000 Euro), sagte Thomann.

Er kritisierte einen weiteren Beschluss des Ratsgremiums: den Ausstieg aus der kommunalen Verkehrsüberwachung. „Die B 22 in Düllstadt ist eine Raser-Strecke“, erklärte der Ortssprecher. Der Ausstieg aus der Verkehrsüberwachung treffe den Ortsteil deshalb besonders hart.

Beate Dees wies auf die Gefahren für die Schulkinder hin, die die Bundesstraße überqueren müssen, um zur Schulbushaltestelle zu gelangen. Thomann und seine Mitstreiter hoffen nun darauf, dass bei der anstehenden Dorferneuerung Hilfsmittel in die Bundesstraße eingebaut werden, welche den Verkehr verlangsamen und den Kindern das Queren der Straße gefahrloser ermöglichen.

Nach den vorgetragenen Kritikpunkten lobte Thomann die Arbeit des Bürgermeisters, der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs. Josef Hartmann wies darauf hin, dass die hohe Hecke entlang seines Gärtnerei-Betriebs mit reichlich „Totholz“ belastet sei. Für Spaziergänger entlang der Hecke stellen die bis zu 20 Zentimeter starken Baumstämme bei Wind eine Gefahr dar.

Hartmann kritisierte die hohen Ausgaben für zwei Stelen am Eingang zum neuen Stadtpark in Stadtschwarzach. „150 000 Euro sind für Schwarzach eine Nummer zu groß“, sagte der Beschwerdeführer. Bürgermeister Schmitt relativierte: „Es waren 40 000 Euro.“ Einige Bürger fragten nach den Zuständen der Abwasserkanäle und der Abführung von Oberflächenwasser im Ort. Antworten auf diese Fragen erwartet das Gemeindeoberhaupt, wenn das neue Hochwasserschutzkonzept der Dorfschätze-Gemeinden auch in Düllstadt greift. Im Frühjahr 2016 soll das 115 000 Euro teure Konzept fertig sein.

Zu Beginn der Bürgerversammlung hatte Schmitt ausführlich über die aktuelle Situation der Marktgemeinde informiert. Nachdem die Telekom alle anderen Schwarzacher Ortsteile ans schnelle DSL angeschlossen hat, komme nun auch Düllstadt in den Genuss des Breitbandförderprogramms. Drei Anbieter hätten sich bislang bei der Gemeinde gemeldet. Welches Unternehmen den Auftrag erhält, entscheidet sich Mitte Dezember.

Für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Düllstadt im Zuge der Dorferneuerung fertigt das Staatliche Bauamt in Würzburg zurzeit die Vorplanung. Ob die Bauarbeiten bereits 2016 beginnen können, ist noch ungewiss.