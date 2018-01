Drogengeschäft lief jahrelang über den Hausarzt

Von ihrem Hausarzt hat sich eine Hausfrau (50) im Landkreis Kitzingen sechs Jahre lang ein sehr starkes Schmerzmittel für Rücken-Probleme verschreiben lassen und die Packungen mit je 100 Tabletten dann in mindestens 21 Fällen an einen Dealer zum Preis von 400 Euro verkauft. Ob die Patientin ihrem Arzt über einen so langen Zeitraum immer wieder heftige Schmerzen vorgetäuscht hat oder ihr Rezept fast automatisch bekam, ist in dem Prozess nicht vertieft worden.

Bewährungsstrafe

Wegen Handel mit und Besitz von Betäubungsmitteln und Beihilfe zum Handel ist die Frau zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Als hätte er geahnt, was auf ihn zukommt, ließ sich der Staatsanwalt, der sechs Jahre und sechs Monate gefordert hatte, bei der Urteilsverkündung vertreten. Das Gericht honorierte das Geständnis der nicht vorbestraften Angeklagten und ging davon aus, dass die Frau, die selbst Drogen konsumiert, aber nicht abhängig ist, durch acht Monate Untersuchungshaft ausreichend beeindruckt wurde.

Unangekündigte Tests

Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre und in der Zeit darf die Verurteilte keine illegalen Drogen konsumieren. Um das erfolgversprechend kontrollieren zu können, muss sie sich auf eigene Kosten dreimal jährlich nicht angekündigten Urin- und Haarproben unterziehen.

Nicht nur Tabletten

Von den Schmerztabletten abgesehen fand man bei einer Wohnungsdurchsuchung Haschisch und Marihuana, das nach Angaben der Angeklagten zum Teil für den Weiterverkauf bestimmt war, außerdem Ecstasy-Tabletten, Cannabis- Butter in der Tiefkühltruhe, Cannabis-Samen und im Küchenschrank einen voll funktionsfähigen Elektro-Schocker.

Heroin-Ersatz

Bei den Schmerztabletten handelt es sich um ein Medikament, das in der Drogenszene als Heroin-Ersatz konsumiert wird und als Unterstützung, um von Heroin loszukommen.

Der Dealer aus Prichsenstadt hat die Tabletten bei der Angeklagten anfangs angeblich nur zur Behandlung starker Schmerzen nach einem Verkehrsunfall gekauft, später habe er sich davon einen Vorrat angelegt für den Fall, dass ihm mal das Heroin „ausgeht“ und danach hatte er die Tabletten für Kunden in seinem breiten Drogen-Sortiment. Der Rentner (63), der seit vielen Jahren schon in großem Umfang dealte, war Ende 2017 von derselben Strafkammer wie jetzt seine Lieferantin zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt und wegen seiner Abhängig in eine Drogentherapie eingewiesen worden.

Keine Rechtsmittel

Die Urteilsbegründung hat den Staatsanwalt, der sechs Jahre und sechs Monate beantragt hatte, so überzeugt, dass er die verhängte Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten „schluckte“ und kein Rechtsmittel einlegte. Das Gericht hat, da das nicht angeklagt war, nicht Stellung genommen zum Verhältnis der Angeklagten zu ihrer Krankenkasse, die über Jahre hinweg den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanzierte.