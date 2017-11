Drogenfahrt mit Sohn im Auto

Als ihr Lebensgefährte unbedingt einen Döner und Bremser haben wollte, machte eine 39-Jährige im Oktober 2016 einen „saublöden Fehler“: Ohne Fahrerlaubnis und obwohl sie zuvor Cannabis konsumierte, setzte sie sich ans Steuer – mit an Bord war auch ihr damals dreijähriger Sohn. Bei einer Polizeikontrolle flog alles auf. Vor dem Amtsgericht Kitzingen musste sich die Frau in zwei Verhandlungen wegen Drogenkonsums im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von einer „Kurzschlussreaktion“ sprach die Angeklagte. Auslöser für ihr unüberlegtes Handeln sei ein Streit mit ihrem Freund gewesen, mit dem sie nach wie vor liiert ist. Damit er endlich Ruhe gab, habe sie ihn damals zu einem Dönerladen und Bremserverkauf gefahren. „Ich wollte einfach nur, dass der Streit aufhört.“ Er selbst habe keinen Führerschein, deswegen musste sie fahren. Am Abend davor habe sie drei Pfeifenköpfe Haschisch geraucht.

Frau bereits bei Polizei bekannt

Unterwegs wurde sie von der Polizei angehalten. Einer der Beamten kannte die Frau bereits, da dies nicht ihr erstes Vergehen war. Rund vier Monate zuvor wurde sie bereits beim Fahren unter Cannabiseinfluss erwischt und verlor ihre Fahrerlaubnis. „Sie wirkte ziemlich aufgelöst und hat ihren Drogenkonsum gleich eingeräumt“, las der Amtsrichter aus dem Polizeibericht vor. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte das zwar, das Haschisch habe sich allerdings nur leicht bemerkbar gemacht. Sicherer Gang, geordnete Denkabläufe, lediglich die Pupillenreaktion sei verzögert gewesen, hielt der Arzt in seinem Bericht fest.

Für nicht aussagekräftig hielt ein Sachverständiger den Polizeibericht von damals. Es seien allgemeine Anzeichen des Drogenkonsums beschrieben worden, die aber auch auf die Schwerbehinderung der Angeklagten zurückgeführt werden können. Seit 2014 leidet die Bürokauffrau unter neurologischen Ausfällen ihrer linken Körperhälfte. Sie habe Probleme beim Laufen, da sich ihr linkes Bein immer wieder versteife. Außerdem betroffen sind Finger, Daumen und Zeigefinger, die sich „taub“ anfühlen.

Krankheit als Grund für Verhalten

Nachdem eine Operation an der Wirbelsäule keine Heilung brachte, wurde ihr 2016 ein Grad der Schwerbehinderung von 30 Prozent attestiert. Ihr nervöses Verhalten und Zittern könnten laut Rechtsmediziner auch auf deren Krankheit und nicht auf den Cannabiskonsum zurückgeführt werden. Demnach könne man nicht eindeutig sagen, ob die Ausfälle der Angeklagten drogen- oder krankheitsbedingt waren.

Ungeschoren kam die 39-Jährige allerdings nicht davon. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe und ein weiteres Fahrverbot wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Besonders kritisch sei zu bewerten, dass die Angeklagte ihren Sohn in Gefahr gebracht habe. „Da ich selbst Mutter bin, kann ich ein solches verantwortungsloses Verhalten nicht nachvollziehen. Da platzt mir der Kragen, wenn ich so etwas höre“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Sie warnte die Angeklagte auch vor einem weiteren Vergehen: „Wenn die zweite Geldstrafe nichts bewirkt, kommen wir in Zukunft nicht um eine Freiheitsstrafe herum.“

Schuldig: Geldstrafe und Fahrverbot



Der Richter sprach die Angeklagte schuldig und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro. Außerdem muss sie die Kosten des Verfahrens übernehmen und darf drei Monate kein Auto fahren – was die Angeklagte ohnehin nicht mehr möchte. Kurz nach ihrer zweiten Drogenfahrt habe sie ihr Auto verkauft und nutze nur noch öffentliche Verkehrsmittel. „Damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.“