Drogendealer gefasst

Am frühen Montagabend führte eine Polizeistreife in Wiesentheid eine Personenkontrolle durch. Dabei wurde bei einem 19-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Bei weiteren Ermittlungen in Bezug auf die Herkunft des Rauschgiftes konnte ein 20-Jähriger aus dem Landkreis als Dealer ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden, heißt es im Polizeibericht.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Gramm verschiedener Betäubungsmittel sowie vermutliches Drogengeld von mehreren Tausend Euro gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen illegalem Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet.