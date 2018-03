VOLKACH vor 1 Stunde

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Auf der Astheimer Brücke in Volkach ist es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste der 36-jähriger Fahrer eines Ford verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 62-Jähriger erkannte dies zu spät, fuhr mit seinem Opel auf den Ford auf und schob diesen auf einen davor fahrenden BMW. Alle Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in die Helios Klinik Volkach eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 15 000 Euro.