Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B22 im Landkreis Kitzingen

Eine 30-Jährige war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 22 von Kitzingen kommend in Richtung Volkach unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Renault die Bundesstraße von Schwarzach kommend und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße 2271 in Richtung Kitzingen auffahren.



Die junge Fahrzeuglenkerin missachtete dabei das Stop-Schild und fuhr ohne anzuhalten in die Staatsstraße ein, wie die Polizei Kitzingen berichtet. Offensichtlich war die Geschwindigkeit zu hoch, weshalb der Renault beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn gelangte. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin erkannte die Situation und zog nach links um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Mit dem Ausweichmanöver versuchte sie an dem entgegenkommenden Pkw vorbeizukommen. Als die junge Fahranfängerin die Situation erkannte, zog sie wieder nach rechts und es kam schließlich doch zum Frontalzusammenstoß.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault um 180 Grad gedreht. Der BMW krachte gegen die Leitplanke. Die BMW-Fahrerin und ihre 35-jährige Beifahrerin, als auch die Unfallverursacherin erlitten leichtere Verletzungen und mussten in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.



Es entstand Schaden von etwa 13.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach war mit 19 Personen an der Unfallstelle eingesetzt. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.