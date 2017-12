Drei Schecks vom Schwanberglauf

(bag) Der Schwanberglauf am 14. Juli 2017 führte über 10,4 Kilometer bei 220 Höhenmetern von Iphofen in den Schlosspark Castell. Er wurde 1984 erstmals durchgeführt. Der älteste Teilnehmer heuer war beachtliche 86 Jahre alt. Die Einnahmen aus den Startgebühren für mehr als 1000 Sportler übergab das Organisationsteam Anja Sebastian, Markus Murk und Axel Girreser am Freitag an Manfred Markert von der Lebenshilfe Kitzingen (1000 Euro), Dr. Roland Voß vom Förderverein Klinik Kitzinger Land (3000 Euro) und Jörg Müllender vom Bayerischen Roten Kreuz Kitzingen (1000 Euro). Das Team dankte zudem allen beteiligten Feuerwehren und Bauhöfen sowie dem BRK und der Turngemeinde Kitzingen für die Unterstützung und Absicherung des Schwanberglaufes. Über den erfolgreichen Schwanberglauf 2017 und die Spendenschecks freuen sich (von links) Markus Murk, Manfred Markert, Anja Sebastian, Dr. Roland Voß, Jörg Müllender und Axel Girreser.