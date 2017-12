Drei Monate intensiver Sport

Das Johanna-Kirchner-Haus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Übergangseinrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen in Marktbreit bot seinen derzeit 44 Bewohnern auch in diesem Jahr sportliche Abwechslung.

In den Vorjahren unterstützten Spitzensportler wie Thomas Lurz, die s. Oliver Baskets Würzburg und der Leichtathlet Patrick Karl die Betreuung. In diesem Jahr kam WingTsun-Trainer Julec Mann und sorgte bei den Teilnehmern nicht nur für körperliche Fitness, er vermittelte ihnen neben mehr Selbstsicherheit. Im dreimonatigen Sportprogramm mit Tischtennis, Aerobic, Bowling und vielen Spielen ging es auch um möglichst viel Bewegung, wie Bianca Schwestka ausführte.

Die 19-Jährige erzählte, dass sie mit der offenen Kinderjugendhilfe mit ständigen Klinikaufenthalten als Folge nicht zurecht kam. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause zur Bewältigung ihrer vielfältigen Konflikte entschied sie sich für das Johanna-Kirchner-Haus in Marktbreit, einen Schritt, den sie bis heute nicht bereut habe. Sie arbeitet in der Kreativwerkstatt meist für sich selbst, ständig in Gesprächen mit den Betreuern. Inzwischen kann sie Ausgänge, Einkäufe und Café-Besuche wieder selbst bewältigen. Ihre Probleme seien weniger geworden, denn auf der Suche nach Hilfe helfe die Gruppe und nicht mehr die Klinik. Ihr größter Wunsch ist es, den eingeschlagenen Weg durchzuhalten.

Diplompsychologe Franz Bernitzky und die Heilpädagogin Ulrike Schürger leiten das Johanna-Kirchner-Haus, das im alten Krankenhaus untergebracht ist. Sie halten die derzeit 44 Bewohner in der Übergangseinrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen mit Schwimmen, Wandern und Radfahren fit und gehen einmal wöchentlich in die Turnhalle. Ulrike Schürger räumte ein, dass die meisten Bewohner – zwischen 18 und 40 Jahre alt – nur schwer zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren seien. Sie freuen sich aber über eine Anerkennung für die Teilnahme am Training, erstmals als Geldpreise ausgelobt.

Als ersten Preis gab es 50 Euro Taschengeld, für den zweiten 25 Euro und für den dritten zehn Euro. An dem dreimonatigen Sportprojekt nahmen 40 der 44 Bewohner teil. Jeder Teilnehmer konnte die Sportangebote nach eigenem Ermessen nutzen. Eine Gesundheitswoche mit einem weitgehend fleischlosen Speiseplan rundete das Programm ab.

Das Johanna-Kirchner-Haus wünscht sich Spender, um das zusätzliche Sportangebot aufrecht erhalten und die Bewohner weiter motivieren zu können.