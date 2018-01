Drei Autos zerkratzt

In der Nacht auf Freitag wurden in Neusetz in der Schulgasse drei Autos verkratzt.

An einem roten VW Polo, einem grünen VW Polo und einem schwarzen VW Golf wurden Türen, die Heckklappe und auch die Kotflügel zerkratzt. Der Schaden ist mit 9000 Euro laut Polizei erheblich.

Die drei Wagen wurden von dem bislang unbekannten Täter offensichtlich gezielt ausgesucht, da es sich ausschließlich um die Fahrzeuge einer Familie handelte.

Hinweise: Tel. (0 93 21) 14 10.