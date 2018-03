DETTELBACH vor 1 Stunde

Drahtspanner aus Weinberg entwendet

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag machte sich ein unbekannter Täter an einem Weinberg in Dettelbach in der Nähe des Bergrondell Mulde zu schaffen. Dort entwendete der Unbekannte laut Polizeibericht an insgesamt 50 Rebstockreihen 350 Drahtspanner im Wert von 500 Euro.