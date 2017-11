Dorferneuerung: Zähe Entwicklung

Der geplante Ausbau der Bundesstraße 22 (B22) in der Ortsdurchfahrt von Düllstadt und die damit verbundene Dorferneuerung gehen nur schleppend voran.

Im Januar 2018 soll in dem Schwarzacher Ortsteil eine Informationsveranstaltung stattfinden, sagte Bürgermeister Volker Schmitt am Mittwoch in der Bürgerversammlung in Düllstadt. Bei dem Infotreffen zu Jahresbeginn werden das Planungsbüro Glückert (TIG) sowie die Vertreter des Amts für ländliche Entwicklung und des Staatlichen Bauamts Würzburg den Stand der Dinge näher 0erläutern. Immer wieder gab es in jüngster Zeit Meinungsverschiedenheiten unter den Behörden, die das von der Bevölkerung lang ersehnte Vorhaben weiter verzögern. Über 50 Düllstädter lauschten gespannt den Ausführungen des Ortschefs in der Gaststube Ankenbrand.

Eine erfreuliche Mitteilung zur Dorferneuerung hatte Schmitt auch parat: der Fördertopf mit öffentlichen Mitteln wurde von 30 auf 40 Prozent aufgestockt. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Baubeginn. Abhängig ist der Startschuss für den Umbau der B22 vom Beginn des sechsstreifigen Ausbaus der A3. „Die B22 ist die Ausweichroute bei Sperrungen auf der Autobahn“, sagte der Bürgermeister. Deshalb müssten beide Maßnahmen miteinander koordiniert werden. Schmitt bat die Anwesenden, mit ihren Fragen bis zur Info-Veranstaltung im Januar zu warten, um sie dann den verantwortlichen Personen zu stellen. Die Bürger kamen seinem Wunsch nach, trugen aber andere Anliegen vor.

DSL zu langsam

Zwar ist Düllstadt seit geraumer Zeit auf der schnellen Datenautobahn unterwegs, doch der eine oder andere Haushalt hängt regelmäßig im DSL-Stau fest. Joachim Wald monierte eine Zweiklassengesellschaft beim schnellen Internet. Die Bandbreiten seien nicht bei allen Anbietern gleich. „Das ist mir echt ein Rätsel. Ich fühle mich veräppelt“, kritisierte Wald die Deutsche Telekom als Betreiber. Er ist nicht der einzige Düllstädter, der mit der Internetleistung nicht zufrieden ist. Viele Haushalte erhalten nicht die ursprünglich garantierten 30 bis 50 kbit.

Gefährliche Bushaltestelle

Manfred Thomann bat darum, die Bushaltestelle in Ortsmitte bei der Dorferneuerung ordentlich herzustellen. „Jeden Tag stehen zehn Kinder mitten auf der Straße und nicht an der Haltestelle. Das ist gefährlich“, sagte der Ortssprecher. Der Bushaltebereich ist Teil der Dorferneuerung, erwiderte Schmitt.

Übermäßigen „Flächenfraß“ in der Flur aller Ortsteilen prangerte Lorenz Bremer an. Vielerorts würden landwirtschaftliche Freiflächen als Bauland ausgewiesen oder zur Sand- und Kiesausbeute hergenommen. Die Nutzung des Geländes der ehemaligen Gärtnerei Stöhr für Wohnbebauung bezeichnete er als vorbildlich.

In seinem Rückblick ging der Bürgermeister auf den Rückschnitt von riesigen Bäumen am Klosterweg in Düllstadt ein, den der Gemeinderat auf Anraten von Revierförster Max Bartholl jüngst beschlossen hat. „Das ist unbedingt notwendig, auch wenn es das Ortsbild erst einmal beeinträchtigen wird“, bat das Gemeindeoberhaupt um Verständnis. Zum geplanten Hochwasserschutzkonzept für Schwarzach sagte Schmitt: „Wir sind dran, die Schwarzach und den Castell-Bach als Risikogewässer einstufen zu lassen. “ Für die Schwarzach will das Wasserwirtschaftsamt eine Basisstudie erstellen, wobei der Zeitrahmen offen sei, so der Ortschef. Düllstdt feiert im nächsten Jahr das 1100-jährige Bestehen. Geplant sind laut Schmitt kleine Feierlichkeiten in Zusammenarbeit mit Sandhasenverein und Feuerwehr.