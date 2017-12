Doktorspiele mit Lokalkolorit

An drei Tagen zwischen den Jahren geht es in Marktsteft wider hoch her: Die Theatergruppe des Turnverein Marktsteft zeigt am 25. am 27. und am 29 Dezember ihre jüngste Theaterproduktion, zu der im Moment die Proben laufen.

„Der Heiler von Steft“ lautet der Dreiakter von Bernd Kietzke, in dem es wieder, mit einigem Lokalkolorit hoch hergehen wird. Das Stück spielt in einer Arztpraxis, in der die unkonventionellen Methoden eines Landarztes die Dienstbehörden auf den Plan rufen, aber auch die ehrgeizigen Visionen der Ortsführung beflügeln.

Da die Patienten ebenso außergewöhnlich sind wie das Personal, ist es kein Wunder, dass mit dem Überblick über die Situation auch die Fassung einige Patienten verloren geht.

Auf der Bühne stehen Michael Eisenhuth, Jochen Seitz, Kathrin Haßold, Andrea Schlereth, Tanja Preun, Nicole Fahmer, Markus Adam, Melanie Albrecht, Andrea Günzler und Jochen Lang. Regie führt Jochen Lang, Souffleuse ist Bianca Krämer, Bühnenbild Achim Krämer und Jochen Schuhmann.

Gezeigt wird das Stück am 25, 27. und 29. Dezember 2017 jeweils ab 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse.