Digitalisierung: Landkreis wartet auf Förderprogramme

Der Landkreis Kitzingen steht in Sachen Digitalisierung seiner weiterführenden Schulen auf dem Sprung. Geld steht im Haushalt bereit. Allerdings: Weil der Landkreis nicht alleine springen will, hängt alles an den Förderprogrammen von Bund und Ländern. Die sind zwar angekündigt, aber noch nicht greifbar.

Das hat auch mit der schwierigen und langwierigen Bildung einer neuen Regierung in Berlin zu tun. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses des Kitzinger Kreistags deutlich. Nach den Koalitionsvereinbarungen will der Bund zwar fünf Milliarden Euro für einen Digitalpakt Schule in die Hand nehmen und „die digitale Lernumgebung“ in den kommenden fünf Jahren verbessern, wann ist aber offen.

Details fehlen noch

Wie Landrätin Tamara Bischof im Ausschuss sagte, ist in Bayern ein Masterplan für die Schulen beschlossen und in der Umsetzung. Details zu den möglichen drei Förderprogrammen stünden aber noch aus. Sie seien aber in der ersten Hälfte des laufenden Jahres zu erwarten.

Inzwischen werde in den Schulen eine Vorgabe für die Förderung umgesetzt und ein Medienentwicklungsplan erarbeitet. An dessen Ende steht ein Medienkonzept, in dem auch steht, welche Ausstattung welche Schule braucht. Bei den Planungen dabei sind auch die Sachaufwandsträger wie der Landkreis Kitzingen.

50 000 Euro pro Schule

Weil der im Fall des Falles handlungsfähig sein will, hat der Schulausschuss im Rahmen der laufenden Haushaltsberatungen schon mal Geld in den Haushalt eingestellt. „Insgesamt sind das eine knappe viertel Million Euro“, so die Landrätin. Für die kreiseigenen Realschulen in Dettelbach und Kitzingen sowie die Gymnasien in Kitzingen und Marktbreit stehen je 50 000 Euro zur Verfügung. Verwendungszweck: Die Verbesserung der digitalen Ausstattung, der IT-Netzwerkinfrastruktur und der Breitbandanbindung. Dazu kommen weitere Mittel für die FOS/BOS und die Berufsschule. Auch wenn noch keine Angaben zur Förderung vorliegen, der Landkreis geht derzeit von einem staatlichen Zuschuss in Höhe von mindestens 20 Prozent aus.

Einstimmig dafür

Der Ausschuss stand einstimmig hinter der Entscheidung. Damit könne der Kreis sofort reagieren, wenn der Digitalpakt kommt, sagte Robert Finster (SPD). „Es ist toll, was der Landkreis auf den Weg bringt“, sagte Schulreferent Stefan Wolbert (Freie Wähler). Margit Hofmann (SPD), als ehemalige AKG-Chefin Kennerin der Materie, sagte, dass es mit Investitionen in die Ausrüstung nicht getan sei und forderte eine „ausreichende Personalausstattung“. So wie die Schulen derzeit die IT am Laufen halte, gehe es nicht weiter.