Digitale Technik rettet Leben

Die Situation war in den letzten beiden Wochen fast immer ähnlich: Auf der Autobahn krachen schwere Lkw fast ungebremst auf im Stau stehende Lastwagen und schieben diese auf weitere Fahrzeuge. Die Bilanz ist tragisch. Mehrere Tote und viele zum Teil schwerst verletzte Fahrer. Immer vor Ort, die Rettungsmannschaften und die Feuerwehr, die versuchen, Leben zu retten – auch mit moderner Technik wie dem NIDA-Pad, dem Notfall-Informations- und Dokumentationssystem-Assistenten.

Die Alarmmeldung

Christian Ganzinger vom Kitzinger Roten Kreuz hatte an einem solcher Tage Dienst als Einsatzleiter beim Rettungsdienst und seine Alarmierung kam an einem Nachmittag: „Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn am Dettelbacher Berg. Mindestens eine Person eingeklemmt.“ So lautete die Meldung der Leitstelle. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Fahrzeugen und dem Notarzt an. Ganzinger koordinierte den Einsatz und registrierte die Leicht- und Schwerverletzten.

Gewirr aus Stahl

Im letzten Lkw im Stau war der Fahrer in einem Gewirr aus Stahl und Blech hinter seinem Steuer eingeklemmt. Die Feuerwehr arbeitete sich mit Bergegerät langsam und vorsichtig zu dem Verletzten vor. Der Notarzt versuchte, erste Erkenntnisse zu bekommen. Die waren niederschmetternd: Beine und Becken des Fahrer sind zertrümmert, innere Verletzungen wahrscheinlich.

Probleme

Ganzinger erstes Problem war ein Krankenhaus, das einen Patienten mit diesem Verletzungsgrad überhaupt aufnehmen kann. Zum Einsatz kommt jetzt NIDA, ein Tablet-PC, der speziell für die Dokumentation von Patientendaten entwickelt wurde. „Notfall-Informations- und Dokumentationssystem-Assistent“ ist der offizielle Name des robusten Gerätes.

Erstinformationen

Alle Erstinformationen des Arztes speichert der Einsatzleiter auf dem Gerät ab. Mittlerweile hat die Uni Würzburg zugesichert, den Patienten zu übernehmen. Sie braucht aber für die Vorbereitung dringend nähere Informationen. Minuten später hat die Klinik alle bisher ermittelten Daten zu dem Patienten sowie dessen notärztliche Erstdiagnose.

Daten übermittelt

Auf digitalem Weg werden diese Erkenntnisse direkt in die Notfallaufnahme der Uniklinik übermittelt und stehen dort auf einem großen Bildschirm dem ärztlichen Personal zu Verfügung. Nach und nach kommen ständig aktualisierte Daten von der Unfallstelle an. Letztendlich noch die Mitteilung, dass der Patient auf dem Weg zur Uni ist – mit dem Zeitpunkt des Eintreffens.

Zudem werden den Ärzten über NIDA noch Bilder von dem eingeklemmten Patienten eingespielt. „Das ist wichtig, damit sich der Arzt ein Bild über die Unfallkinematik machen kann, welche Kräfte von welcher Richtung auf den Verletzten eingewirkt haben“, so der Leiter des Rettungsdienstes Kitzingen, Sven Appold. Er spricht von „Hochrasanztraumen“, die nur über das direkte Bild von der Unfallsituation zu erklären sind.

Nicht nur bei Unfällen

Doch nicht nur bei schweren Unfällen hat sich der Einsatz des NIDA bewährt. Oberarzt Christian Sommer von der Klinik Kitzinger Land und Mitverantwortlicher in der Notaufnahme ist von dem System begeistert: „Wir bekommen zum Beispiel von Patienten mit einem Herzinfarkt vom Rettungsdienst ein komplettes EKG übermittelt.“ Weiter seien vorab Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung zu erkennen.

Vorteile

„Noch lange bevor der Rettungswagen an der Notaufnahme der Klinik ankommt, können wir uns auf die Situation einrichten“, erklärt der Arzt und ergänzt: „Ein unschätzbarer Vorteil für Arzt und Patient.“ Nach Informationen von Sven Appold ist das Rote Kreuz Kitzingen einer der ersten Kreisverbände in Bayern gewesen, die das System angewendet haben. In einem Pilotprojekt vor fünf Jahren wurden einzelne Rettungswagen mit NIDA ausgerüstet. „Die Erfahrungen waren ausnehmend gut“, so Appold. Der ist auch Mitglied in der landesweiten Steuerungsgruppe Telematik und berichtet, dass das System Jahr für Jahr aktualisiert wird. Mittlerweile ist in Bayern jeder Rettungswagen mit NIDA ausgerüstet.

Bilder

Hilfreich ist seit neuestem auch eine Darstellung vieler bekannter Krankheiten mit symbolisierten Bildern auf dem Schirm des NIDA. Mit einem Übersetzungsprogramm für fast alle Sprachen. „Alle Autofahrer, die bei uns durchfahren und kein Deutsch sprechen, aber Probleme haben, können ausführlich zu Krankheiten oder Verletzungen befragt werden“, so Appold weiter.

65 sind dabei

Thomas Schreiner, Pressesprecher vom Zentrum Telemedizin (ZTM) in Bad Kissingen, berichtet, dass in Bayern derzeit 65 Krankenhäuser mit dem NIDA-System arbeiten. Die Firma ZTM ist zuständig für die Installierung und Anwendung der NIDA-Programme und hofft laut Schreiner, dass in ein bis zwei Jahren jedes größere Krankenhaus mit diesem System verbunden ist. Ein schwieriges Ziel, da schon einige Krankenhäuser das Programm abgelehnt haben – aus Kostengründen.