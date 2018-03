KITZINGEN vor 1 Stunde

Dieselkraftstoff aus Bagger abgezapft

In der Nacht zum Dienstag machte sich ein unbekannter Täter an einem Bagger, der auf der Baustelle an der Straße von Kitzingen in Richtung Großlangheim abgestellt war, zu schaffen. Der Unbekannte hebelte des Tankschloss auf und zapfte etwa 40 Liter Dieselkraftstoff ab. Schaden laut Polizeibericht: 50 Euro.