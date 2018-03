DETTELBACH vor 1 Stunde

Dieselkraftstoff abgezapft

In der Nacht zum Mittwoch machten sich bisher unbekannte Täter an einem Baustellen-Lkw zu schaffen, der in Euerfeld auf einem Feld abgestellt war. Die Unbekannten zapften aus dem Tank, vermutlich mit einer Elektropumpe, 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Ferner wurden aus der Fahrerkabine ein Besen und eine Schaufel entwendet. Der Beuteschaden beträgt laut Polizeibericht 500 Euro.