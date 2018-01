KITZINGEN vor 1 Stunde

Diesel abgezapft

Zwischen Donnerstagabend und Montagfrüh hatte in Lastwagen-Fahrer seinen weißen Volvo-Lkw in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz einer Reifenfirma abgestellt. Als er am Montagfrüh zu seinem Fahrzeug kam, hatten Unbekannte 300 Liter Diesel aus dem Tank abgezapft. Der Lkw-Fahrer schätzt den Schaden auf 330 Euro.