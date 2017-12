Diese Verbraucher wissen mehr

Im IT-Raum der Staatlichen Realschule Dettelbach sitzen fünf Jungs und ein Mädchen am Computer und füllen Tabellen aus. Wie war das letzte Woche im Supermarkt? Sind sie gegen den Uhrzeigersinn gelaufen? Ja. Gab es in den verschiedenen Abteilungen unterschiedliches Licht? Ja. Bremsten Hindernisse das Tempo? Ja. Stand das Obst- und Gemüse am Anfang? Ja. Lag die Temperatur wirklich bei 19 Grad, was angeblich die ideale Einkaufstemperatur ist? Es war die einzige Frage, die die Jugendlichen mit Nein beantworteten: 21 Grad hatten sie gemessen.

300 Euro Preisgeld

Es sind Fragen, mit denen wir uns beim Einkauf im Normalfall nicht auseinandersetzen. Die zu betrachten aber sehr interessant ist. Die Schüler des Wahlfaches Verbraucherschutz der Dettelbacher Realschule haben es gemacht. Sie waren einkaufen und haben den „Supermarkt-Check“ durchgeführt. So wie ihre Vorgänger im Kurs im vergangenen Jahr, elf Schüler nahmen damals teil. Neun von ihnen haben sich anschließend entschlossen, sich mit Lehrer Roman Kruse am Wettbewerb des Verbraucherservices Bayern zu beteiligen. Sie waren erfolgreich: Die Dettelbacher Schule darf sich jetzt nicht nur Partnerschule Verbraucherbildung Bayern nennen, sondern hat auch noch ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro abgesahnt. Das gab es nur für die fünf besten der zwölf nordbayerischen Schulen, die teilgenommen haben. Die Ehrung durch das Verbraucherschutzministerium und das Kultusministerium fand am 6. Oktober in Bayreuth statt. Ein Schild im Eingangsbereich der Schule weist jetzt auf den Erfolg hin.

Im Supermarkt, in der Drogerie, in der Bank, bei McDonalds, beim Radiosender, in der Verbraucherschutzzentrale: Die Schüler waren viel unterwegs im vergangenen Jahr. Um in der Praxis zu erarbeiten, was unseren Alltag prägt. „Das hat voll Spaß gemacht“, erzählt Antonia Kravak begeistert. Obwohl manches Ergebnis erschreckend war. Die Schüler haben über eine App in der Drogerie die Kosmetikartikel auf ihre Inhaltsstoffe gecheckt, sich die Nährwerte von Burger, Döner und Donuts angeschaut, erkundet, wie die Ernährung eigentlich aussehen sollte, wenn man gesund bleiben will. In der Bank haben sie erfahren, wie man Falschgeld erkennt und welche Versicherungen es wirklich braucht, im Radiosender beobachtet, was live gesprochen wird, und was aus der „Dose“ kommt. Und sie haben gefragt, ob manche Lieder jede Stunde gespielt werden – so wie es dem Hörer manchmal vorkommt. Sie wissen jetzt: Der Eindruck täuscht.

Vor allem der Besuch im Supermarkt hat sich bei Antonia eingeprägt. Die 14-Jährige weiß jetzt, dass Obst am Anfang des Einkaufs platziert wird, weil es schön und frisch aussieht und damit gute Laune macht. „Dann kauft man mehr ein. “ Die Böden der Einkaufswägen sind schief, damit die Ware in den toten Winkel rutscht und es aussieht, als hätte man noch gar nicht viel gekauft. „Die sorgen für unterschiedliches Licht, versprühen Duftstoffe und machen harmonische Musik.“ Alles das war ihr zuvor gar nicht aufgefallen. „Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Tricks gibt.“ Tricks, auf die sie jetzt auch ihre Familie aufmerksam macht – genauso wie auf die anderen Dinge, die sie gelernt hat. Welchen Schluss sie am Ende des Jahres aus dem neuen Wissen für sich gezogen hat? „Ich bin jetzt viel vorsichtiger.“

Lehrer Roman Kruse, der den Wahlunterricht leitet und die Gruppe beim Wettbewerb begleitet hat, ist es wichtig, nicht nur im Klassenraum zu sitzen, am Computer zu surfen und Filme zu sehen, sondern möglichst viel in der Realität zu machen. „Wir gehen zu jedem Modul mindestens einmal raus“, sagt er. Es gibt vier Module: Finanzen, Medien, Konsum und Ernährung. Beim näheren Hinsehen sind die Bereiche freilich riesig. Da kann es ebenso darum gehen, woher die Stoffe und Farben des neuen Pullis gekommen sind wie darum, welche Passwörter wirklich sicher sind und welche persönlichen Informationen man ins Internet stellen darf.

„Wie viel Geld braucht man, um glücklich zu sein?“, wollten die Schüler in einer Umfrage in den 7. bis 10. Klassen wissen. Das Ergebnis der Befragung mussten sie in Excel auswerten, in Diagrammen ausarbeiten, ein Plakat dazu erstellen. Interessant war, dass die älteren Schüler den Betrag viel niedriger angesetzt haben, erzählt Kruse. Die Siebtklässler haben 5000 Euro angekreuzt, die Zehntklässler eher 2000 Euro. „Die sind da schon viel realistischer.“

Sicher im Internet

Vom neuen Wissen rund um das Thema Verbraucherschutz sollen aber nicht nur die Teilnehmer des Wahlfaches profitieren. „Im Februar wollen wir einen Safer-Internet-Day für die 7. Klassen durchführen“, blickt Roman Kruse voraus. Für die 10. Klassen wird es eine Informations-Veranstaltung zum Thema Altersvorsorge und Versicherungen geben.

Schulleiter Stefan Wolbert wünscht sich, dass der Verbraucherschutz auch darüber hinaus verstärkt im Unterricht auftaucht. Nächstes Jahr gibt es zwar einen neuen Lehrplan und die Kompetenzorientierung gibt es in einem gewissen Rahmen in allen Fächern. Aber der Verbraucherschutz insgesamt, der bleibt nach wie vor nur ein Wahlfach.