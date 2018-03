RÜDENHAUSEN vor 31 Minuten

Diebe am Autohof am Werk - Ersatzrad von Auflieger weg

In der Nacht zum Dienstag waren Diebe auf dem Autohof in Rüdenhausen am Werk und haben ein Lkw-Ersatzrad entwendet. Ein Kraftfahrer aus Rumänien verbrachte seine Ruhezeit auf Rosis Autohof in Rüdenhausen. Seinen Sattelzug hatte er dort zwischen 20 und 6 Uhr abgestellt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass das schwere Ersatzrad seines Aufliegers weg ist. Wert: etwa 1000 Euro. Beamte der VPI Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen.