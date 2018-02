Die rollende Werkstatt der Feuerwehr

1 / 1

Foto: Foto: Corinna Petzold

(nfz) Nach 30 Jahren wurde bei der Feuerwehr Wiesentheid ein neuer Rüstwagen des Landkreises stationiert. Das Fahrzeug kommt zu einer „hochmotivierten Feuerwehr“, sagte Landrätin Tamara Bischof laut Pressemitteilung bei einem Ortstermin. Dem Bayerischen Feuerwehrgesetz nach hat der Landkreis die Pflicht, die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge zu beschaffen und zu unterhalten oder hierfür Zuschüsse zu gewähren. Eines dieser Fahrzeuge steht in Kitzingen, Eigentümer ist die Stadt, der Landkreis hat jedoch einen Zuschuss gewährt. Das zweite Fahrzeug steht seit 30 Jahren in Wiesentheid und wurde nun ersetzt. „Es gab in den Ausschüssen und dem Kreistag keine Diskussion – nicht über die Beschaffung und auch nicht über den Standort“, so die Landrätin. Wie Armin Stäblein, zuständiger Sachgebietsleiter am Landratsamt, erklärt, ist der Rüstwagen eine „rollende Werkstatt“ der Feuerwehr. Auf ihm findet man fast alle Werkzeuge, die die Feuerwehr bei ihren Einsätzen benötigt. Weiterhin ist der Rüstwagen mit einer umfangreichen Beladung für Gefahrgutunfälle ausgestattet. Anfang Februar konnte der neue Rüstwagen abgeholt werden und hat bereits einige Einsätze – unter anderem schwere LKW-Unfälle auf der A 3 – hinter sich. Der Rüstwagen hat rund 425 000 Euro gekostet, der Landkreis hat hiervon rund 264 000 Euro getragen. Offiziell eingeweiht wird das Fahrzeug am Floriani-Tag, 4. Mai, in Wiesentheid.