Die musikalischen Lobpreisungen des Symphonischen Orchesters

Ein Drittel Filmmusik, ein Viertel Klassik, zwei Zehntel Swing, Böhmisch und Modern, etwas Klavier und ein Schuss Pop, das waren die Zutaten für ein musikalisches und kreativ zusammengestelltes Cuvée, das der Musikverein Willanzheim seinen Gästen beim Frühlingskonzert bot. Das Symphonische Orchester mit Dirigent Thomas Joha und die Jungen Breitbachtaler mit ihrer Leiterin Isabel Mauckner gaben ausgiebige Kostproben ihres Könnens und bescherten ihren Zuhörern Stunden musikalischen Hochgenusses.

Die Vorsitzende Sabine Mauckner begrüßte im Veranstaltungssaal der Karl-Knauf-Halle in Iphofen unter den 200 Zuhörern Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert, zu einem Musik-Cuvée, einem kreativ zusammengestellten Programm. Zum Auftakt spielten die Jungen Breitbachtaler unter der Leitung von Isabel Mauckner ein Stück aus der Feder von Johann Sebastian Bach. Das Stück „Tanz durch die Welt“, war eines der Komponenten des von Michael Sweeney arrangierten Musicals „music from wicked“.

Die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Sibylle Säger, sowie ihr Stellvertreter Matthias Hildebrand machten sich ein Bild von der musikalischen Qualität der Jungen Breitbachtaler und hörten, welche Früchte die Jugendarbeit beim Musikverein Willanzheim trägt. Die Früchte dokumentierten Auszeichnungen, die junge Musiker kürzlich erreicht hatten. Das Jugendleistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes erlangten Hannes Weiermann, Vera Stöcker, Freya Hager, Paul Spangenberg (alle D1), sowie Leonie Braun, Selina Hofmann (beide D2). Die Juniorprüfung legten Meo Winter, Sandro Hönnl, Emma Käppner, Svea Graf, Charlotte Eitel, Frida Spangenberg, Sebastian Hofmann, Kilian Mötzel und Simon Weiermann ab.

Sibylle Säger ehrte zehn langjährige Musiker und sechs jahrzehntelang in der Vereinsarbeit engagierte Mitglieder. „Es ist nicht selbstverständlich, dass junge und erwachsene Musiker bei euch beginnen und viele ehrenamtlich die Fäden ziehen“, sagte die Kreisvorsitzende, die den Willanzheimern ein großes Lob aussprach. Sie dankte besonders dem Dirigenten des Kreisorchesters, Siegfried Graf, den sie für dessen 30-jährige Dirigententätigkeit auszeichnete.

Mit einem machtvollen Konzertauftakt hinterließ das Symphonische Orchester mit Dirigent Thomas Joha sofort Eindruck beim Publikum. Beim Stück „Castle“ verbreitete das Orchester musikalisch mit Burgfanfaren die Sehnsucht eines Burgfräuleins nach ihrem Ritter. Danach war Pfeffer drin in dem Stück „Puszta“ in vier Sätzen aus der Feder von Jan van der Roost. Mit temperamentvollen Tempi-Wechsel und einer farbenreichen Instrumentierung gelang es dem Komponisten, den Charakter der Zigeunermusik treffend wiederzugeben. Vor der großen Pause intonierte das Symphonische Orchester das „Kaddish“, ein Heiligungsgebet, das sich in den nachchristlichen Jahrhunderten herausgebildet hat. Damit brachten die Musiker Gott eine Lobpreisung in instrumentaler Form dar.

Mit dem Pop-Hit„sky high“ startete das Oberstufenorchester in den zweiten Teil des Konzerts und überzeugte auch mit dem sinfonischen Medley „beauty and the beast“ von Alan Menken. Im Mittelpunkt des Stückes „all of me“ stand der Solist Lukas Mauckner. Er ist das größte Beispiel für die Jugendarbeit des Musikvereins Willanzheim. Er bekam dort seine Grundausbildung und avancierte zum Bundessieger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Der 22-Jährige machte sein Hobby zum Beruf, in dem er sich bei der Bundeswehr verpflichtet hat und im Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr im vierten Semester Bariton studiert und zurzeit den Dienstgrad eines Feldwebels hat. Das Publikum spendete dem Symphonischen Orchester viel Beifall und erst nach den zwei Zughaben „Windrose“ und dem Spessartmarsch entließen die Zuhörer die Musikanten.

Ehrungen beim Musikverein: Aktive Musiker: Raimund Pfannes, Hildegard Mark, Kornelia Graf (alle 40 Jahre Mitgliedschaft), Christine Hammer (30 Jahre), Thomas Joha (25 Jahre), Stefan Primack (20 Jahre), Anja Mark, Linda Graf, Jan Graf (alle 10 Jahre), Siegfried Graf (30 Jahre Dirigieren); Langjährige Vereinstätigkeit: Siegfried Graf, Kornelia Graf (beide 30 Jahre), Klaus Mauckner (25 Jahre), Silvia Graf (20 Jahre), Sabine Mauckner (10 Jahre).