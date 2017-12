Die gute Tat: Spende für Barocktage

(ela) Anläßlich der Feier und dem Programm „Barocktage in Wiesentheid“, die zur Eröffnung der Mauritiuskirche stattfanden, überreichten die Vorstände der Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid Martin Weber (links) und Roland Rößert (rechts) eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Bürgermeister Werner Knaier und den Koordinator der Veranstaltungen, Jonas Schug. Die Verantwortlichen des Marktes Wiesentheid nahmen den Scheck entgegen und dankten für die Unterstützung, so die Mitteilung.