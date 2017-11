Die gute Tat: Spende an Station Tanzbär

Der Bildband „Augenblicke des Jahres“ mit Landschaftaufnahmen aus Franken, erschien im November 2014. Bereits damals haben die Autoren Sabrina Schmitt und ihr Vater Günther Fischer (Hellmitzheim) den Erlös der Buchpremiere an die Station Tanzbär der Missionsärztlichen Klinik Würzburg gespendet. Im März dieses Jahres haben sie ihr Werk in der Kulturtankstelle in Burghaslach mit einer Slideshow vorgestellt, verbunden mit einem Konzert. Die Eintrittsgelder haben sie jetzt der Station Tanzbär gespendet; 300 Euro kamen dabei zusammen, teilt die Klinik mit. Außerdem ließ Günther Fischer eines seiner Bilder für die Klinik im Großformat auf Leinwand drucken und brachte es bei der Spendenübergabe an Professorin Christina Kohlhauser-Vollmuth mit. Foto: MISSIO-KLINIK