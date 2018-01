Die gute Tat: Gärtnerei Lang hilft Kindergarten

(rtr) Beim Adventsmarkt der Gärtnerei Lang in Wiesentheid hat der Kindergarten St. Mauritius jedes Jahr die Möglichkeit, die Gäste mit Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Plätzchen zu versorgen. Ein Team der Gärtnerei spendiert Geld für die Einkäufe von Glühwein, Lebkuchen und die anderen Waren, geht aus der Mitteilung an die Presse hervor. Durch eine zusätzliche Spende des Betriebs wurden die Einnahmen aufgebessert, so dass sich der Kindergarten über 500 Euro freut, die dem Engagement des Betriebs zu verdanken sind. Mit einem Konzert des Kinderchors und einem Adventsgedicht bedankten sich die Kinder bei Seniorchefin Anni Lang (hinten, links), die die Spende an die Kindergartenleiterin Maria Stadtelmeyer-Limbacher (hinten, Zweite von links) und die Elternbeiratsvorsitzende Rebecca Manz (hinten, Dritte von von links) überreichte.