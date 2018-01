Die gute Tat: 5000 Euro Weihnachtsspende

(fp) Zum zweiten Mal in Folge hat die Raiffeisenbank Volkach Wiesentheid auf die Ausgabe von Weihnachtsgeschenken verzichtet und stattdessen Spenden von insgesamt 5000 Euro zu gleichen Teilen an vier Institutionen überreicht. Dies teilt die Bank mit. 1250 Euro erhielt der Kindergarten in Abtswind für neue Spielgeräte. Über weitere 1250 Euro durfte sich der Förderverein Volkacher Bäder freuen, der das Geld für Spielgeräte im Schwimmbad verwendet. 1250 Euro gingen auch an die Kolpingfamilie Wiesentheid, die für ihre Kinder- und Jugendtanzgruppen neue Kostüme anschafft. 1250 Euro erhält außerdem der Kindergarten in Prosselsheim zum Kauf von Spielgeräten. Im Bild bei der Spendenübergabe in Volkach (von links): Volker Kreißl (Leiter Firmenkunden der Bank), Karl-Peter Kohlhaupt (Kundenberater), Wolfgang Stöcker (Kolping Wiesentheid), Jürgen Schulz (Bürgermeister Abtswind), Gertraud Krauß (Kindergarten Abtswind), Birgit Börger (Bürgermeisterin Prosselsheim), Sonja Mallü (Kindergarten Prosselsheim), Gerlinde Martin (zweite Bürgermeisterin Volkach), Reika Wach (Volkacher Bäder), Martin Weber (Vorstand der Bank), Andrea Wägerle-Drescher (Kundenberaterin) und Roland Rößert (Vorstand der Bank).