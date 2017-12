Die größte Kerze Bayerns strahlt wieder

Die Adventszeit in Kitzingen ist eingeläutet: Seit Freitag, 1. Dezember leuchtet sie wieder, die größte Adventskerze Bayerns. Kurz nach 17.30 Uhr begann auf dem gut gefüllten Marktplatz der Countdown und bei Null erstrahlte erst die Flamme auf der Turmspitze und dann leuchtete der gesamte Marktturm in weihnachtlich-kitschigem Rot. In der Weihnachtszeit beginnt damit der Veranstaltungsreigen rund um den Marktturm, mit einem weihnachtlichen Treffpunkt auf dem Marktplatz täglich von 11 bis 19 Uhr, an den Donnerstagen mit Livemusik. Ab kommenden Freitag dann das ganze Wochenende vom 8. bis zum 10. Dezember der große Weihnachtsmarkt in Kitzingen mit viel Programm auf dem Marktplatz, im Rathaus und in der Friedrich-Bernbeck-Schule. Beginn ist am Freitag ab 16.30 Uhr mit der Akkordeongruppe, die offizielle Eröffnung um 18 Uhr im IN:HOF der Schule. Samstag und Sonntag startet der Markt um 12.30 Uhr, Ende an allen Tagen ist um 20 Uhr. „Wir freuen uns auf ihren Besuch“, sagte Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller beim Entzünden der Kerze und zeigte sich stolz auf die größte Kerze Bayerns. Zum Weihnachtsmarkt kündigte er gar eine Schneegarantie an, egal wie das Wetter ist. Denn: „In Kitzingen muss man mit dem Schnee schon ein wenig nachhelfen.“