Die einen zahlen, die anderen nicht

Für viele Bürger ist es zunächst eine gute Nachricht: Sie müssen künftig nichts mehr zahlen, wenn die Straßen vor ihren Häusern und Grundstücken erneuert werden. Der Freistaat wird die umstrittenen Straßenausbaubeiträge abschaffen, die es Kommunen erlaubten, einen Teil der Sanierungskosten auf Haus- und Grundeigentümer abzuwälzen. Nicht alle werden das gerecht finden.

Iphofens Bürgermeister Josef Mend spielte das Szenario am Montagabend im Bauausschuss durch: Wenn es so komme wie derzeit bekannt, hätten die Anlieger im Stadtteil Possenheim für ihre Straßen bezahlt, aber die Birklinger müssten vermutlich keine Beiträge mehr entrichten. Deren Bescheide liegen noch bei der Stadt. Ob sie jemals verschickt werden, ist ungewiss. Mend sagte, er sei sich nicht sicher, wie das bei den Betroffenen ankomme. Fest steht: Gezahlte Beiträge werden nicht erstattet.

Die Staatsregierung will Städte und Gemeinden für den Ausfall der Beiträge entschädigen – bis zu welcher Höhe, ist unbekannt. Aber was, so fragte Stadtrat Gerhard Heubach, ist eigentlich mit den Städten in Bayern, die bislang gar keine Straßenausbaubeiträge von ihren Bürgern erhoben, etwa München? „Die dürften auch nichts bekommen“, folgerte Heubach. Auch darüber werde gesprochen, sagte Mend.

Für Stadtrat Hans Brummer sind die Folgen der Regelung absehbar: „In dem Moment, wo es nichts mehr kostet, wird jeder kommen und sagen: Meine Straße muss gemacht werden.“ Ein erster Fall lag dem Bauausschuss am Montag bereits vor: Reinhold Müller aus dem Stadtteil Dornheim beantragte mit Blick auf den Wegfall der Beiträge den Ausbau einer unbefestigten Straße. Der Bauausschuss hat das „zur Kenntnis genommen“, wie Mend sagte. Eine Entscheidung werde man erst treffen, wenn die Gesetzeslage klar ist.