Die alte Mannschaft ist die neue

In der diesjährigen Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Castell standen die Neuwahlen der Vorstandschaft und der beiden Kommandanten im Vordergrund. Dabei gab es laut Pressemitteilung kaum Veränderungen: Sowohl die Kommandanten als auch die Vorstandschaft wurden im Amt bestätigt. Lediglich der Posten des Kassiers wurde neu besetzt: Da Erhard Heilmann nach 18 Jahren im Amt nicht mehr zur Verfügung stand, wurde Johanna Nemitz zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Bei der Versammlung berichtete der erste Vorsitzende Johannes Gegner von den Vereinsaktivitäten. Außerdem teilte Kommandant Stefan Gegner in seinem Bericht mit, dass das vergangene Jahr ein eher ruhiges mit insgesamt nur acht Einsätzen gewesen sei. Zudem seien die üblichen Sicherheitswachen an den Landhaustagen und am Weinfest durchgeführt sowie die Umzüge der örtlichen Vereine und des Kindergartens abgesichert worden.

Jugendwart Dominik Heilmann berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, der fünf Jungen und zwei Mädchen angehören. Höhepunkt sei hier die Teilnahme am Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Sommer in Hörblach gewesen.