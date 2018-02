Die Zukunft: Sozialer Unternehmer

Was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Welche Rolle spielt Ethik in Unternehmen? Und was hat das Gemeinwohl mit einem erfolgreichen Unternehmer zu tun? Spannende Fragen. Antworten hat der Kitzinger Stephan Landsiedel, Psychologe und Inhaber von Deutschlands größtem NLP-Institut.

Stephan Landsiedel: Vor allem Mittelständler, die immer noch selber Chefs sind.

Landsiedel: Frühzeitig eine Strategie aufbauen, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden.

Landsiedel: Oft fehlt es diesen Menschen an der richtigen Unternehmerdenke. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer?

Landsiedel: Ein selbstständiger Chef packt selber mit an. Ich kennen einen Bäckermeister, der ist immer als Erster im Geschäft und geht als Letzter. Er ist ständig selbst vor Ort.

Landsiedel: Genau. Der versucht nämlich, die Zeit anderer Menschen mit zu nutzen. Er hat Angestellte, um selber freier zu sein, mehr tun zu können.

Landsiedel: Schon, aber er ist ständig dabei zu korrigieren und zu beraten. Radikal gesagt hat er es verpasst, ein System aufzubauen. Und damit ist er beileibe keine Ausnahme. Die wichtigste Grundhaltung eines Unternehmers lautet: Am Unternehmen, statt im Unternehmen zu arbeiten. Allerdings gibt es keine Schule, die einem das beibringt.

Landsiedel: Er fängt in der Regel als Selbstständiger an. Die Geschäfte laufen gut, er stellt die ersten Mitarbeiter ein. Das ist zunächst mal Mehrarbeit. Aber genau jetzt müsste er schon anfangen, ein System aufzubauen, um sich nach und nach zurückziehen zu können. Um nur noch am Unternehmen arbeiten zu müssen.

Landsiedel: Nein, die meisten bleiben im Unternehmen, dabei wollten sie bei ihrer Unternehmensgründung genau das haben: Freiheit, ihr eigener Chef sein, gutes Geld verdienen, manche nannten bei der Zielsetzung auch soziales Engagement.

Landsiedel: Die meisten schaffen es nicht. Sie können noch nicht mal in Urlaub fahren.

Landsiedel: Auch. Aber vor allem, weil sie nicht rechtzeitig ein System aufgebaut haben, um in Ruhe Abstand vom Geschäft zu nehmen. Dafür müssten sie Menschen entwickeln können.

Landsiedel: Sie brauchen vor allem Freiraum für ihre Entwicklung. Es macht keinen Sinn, permanent hinter den Mitarbeitern zu stehen, um sie zu kontrollieren.

Landsiedel: Er kann vier Wochen weg sein und wenn er zurückkommt, geht es seiner Firma noch besser, weil die Mitarbeiter sie optimiert haben.

Landsiedel: Das geht ja nicht von heute auf morgen, das ist ein langsamer Prozess. Erst nimmt man sich einen Tag frei, dann zwei und schaut, wer an diesen Tagen in meine Rolle schlüpfen kann. Das ist ein Einarbeitungsprozess.

Landsiedel: Am Anfang steht immer die Vision. Was will ich erreichen? Warum sollen die Kunden zu uns kommen? Warum gibt es uns? Diese Fragen müssen geklärt werden.

Landsiedel: Die Überzeugungskraft ermöglicht es mir vor allem, eine Geschichte zu erzählen. Aus der Vision heraus ergeben sich dann die Ziele. Und dabei geht es nicht nur um möglichst große Marktanteile.

Landsiedel: Unternehmer, die zu mir kommen, haben oft einen anderen Blick. Sie wollen auch ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Der soziale Unternehmer ist die Zukunft.

Landsiedel: Richtig. Aber es gibt bereits jetzt immer mehr Kunden, die das wertschätzen. Je größer dieser Kreis wird, desto erfolgreicher wird dieser neue Unternehmertyp sein.

Landsiedel: Ja, dafür muss sich allerdings das System verändern. Bisher hängt es ja einzig vom Willen des Unternehmers ab, ob Ethik eine Rolle spielt. Der Unternehmer braucht Anreize, um sein Verhalten zu ändern, die Gemeinwohlökonomie wäre so ein Anreiz.

Landsiedel: Die Idee stammt von Christian Felber: Die Regeln im Sozialstaat werden so verändert, dass der Unternehmer in Sinne des Gemeinwohls handelt. In unserer Verfassung steht ja, dass die Wirtschaft für den Menschen da sein sollte. Tatsächlich geht die Schere zwischen Arm und Reich gigantisch auseinander.

Landsiedel: Nein, dagegen helfen nur Gesetzesänderungen. Wir müssen die Unternehmer zu Veränderungen zwingen: Die Kinderarbeit nicht mehr fördern, den Fairtrade unterstützen, die Umwelt nicht verschmutzen: Wer all das beachtet, der zahlt weniger Steuern.

Landsiedel: Aber wir könnten den Anfang machen. Wir haben nun mal eine Verantwortung für den Planeten und das Ökosystem. Dessen sollten wir uns schnell bewusst werden. Nur so können wir etwas verändern.

Landsiedel: Natürlich, die Frage lautet aber nicht mehr, ob der Gewinn das oberste Ziel ist. Der Gewinn ist dann nur noch Mittel zum Zweck.

Landsiedel: So lange müssen wir gar nicht warten. Es tut sich jetzt schon ganz viel. Der größte Faktor ist der Mensch und das Thema Gesundheit. Damit meine ich die psychische und physische Gesundheit. Die Menschen sind und bleiben nun mal das teuerste Element im ganzen System. Mit ihnen geht die Produktivkraft verloren.

Landsiedel: Auch das wird kommen, aber deswegen werden die Menschen nicht arbeitslos. Das wird sich nur verlagern, es wird wieder andere Bereiche geben, in denen Menschen gebraucht werden.

Landsiedel: Altenpflege, Erziehung von Kindern und viele mehr. Hoffentlich werden diese Arbeitnehmer dann auch besser bezahlt.

Kongress: Der Landsiedel-Unternehmer-Kongress findet vom 7. bis 9. Juli im Schloss Zeilitzheim statt. 27 Referenten aus der Praxis werden Themen aus den Bereichen Unternehmensführung, Marketing, Mitarbeiter und viele mehr behandeln. Der Kongress richtet sich an Unternehmer, Selbstständige und Gründer, die ihr Unternehmen voranbringen möchten. Weitere Infos: www.landsiedel-seminare.de/uk