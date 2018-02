Die Welt wurde eine andere

1 / 1

Foto: Foto: Barbara Herrmann

Es ist schon 73 Jahre her, doch die Erinnerung an den 23. Februar 1945, den dunkelsten Tag in der Geschichte Kitzingens, bleibt lebendig. Der Gedenkakt am Freitag auf dem Neuen Friedhof in Kitzingen machte deutlich, wie wichtig es ist, Grauen und Leid des Zweiten Weltkriegs nicht zu vergessen. Besonders die Worte der Kinder und Jugendlichen an dem Ehrenmal hallten in den Ohren der rund 80 Zuhörer nach. Gedanken zum Frieden trugen die Mädchen der St. Hedwig-Grundschule, drei Jungen der D.-Paul-Eber-Mittelschule und Jugendliche der Friedrich-Bernbeck-Wirtschaftsschule vor. „Frieden ist für mich, mit der Familie zusammen zu sein“, war so ein Satz, der angesichts zahlreicher Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund noch eine zusätzliche Bedeutung erhielt. Die Glocken von Kitzingens Kirchen waren zu hören, als Oberbürgermeister Siegfried Müller über den Vorfrühlingstag vor 73 Jahren sprach. 174 Flugzeuge warfen in fünf Angriffswellen 2100 Sprengbomben ab und machten so in 70 Minuten die Welt zu einer anderen – 700 Menschen starben in den Trümmern der Stadt. Müllers Aufruf, sich für den Schutz der Demokratie und ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen einzusetzen, schlossen sich Dekan Hanspeter Kern und Pfarrer Gerhard Spöckl an. Der Posaunenchor der evangelischen Stadtkirche gestaltete den Gedenkakt musikalisch.