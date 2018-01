Die Wehr als Teil des Lebens

Zahlreiche Gratulanten schauten am Dreikönigstag bei Rudolf Stöckinger vorbei. Der ehemalige Chef der Kitzinger Feuerwehr und stellvertretende Kreisbrandrat hatte zu einem Empfang anlässlich seines 80. Geburtstages ins Feuerwehrhaus eingeladen. Unter den Gästen waren viele ehemalige Weggefährten, die dem Jubilar und Ehrenkommandanten alles Gute wünschten.

Deutliche Worte

Darunter waren etwa mit Kurt Bauer der frühere Leiter der Feuerwehrschule in Würzburg, der frühere Kreisbrandmeister Wilhelm Pfenning, oder der Mainstockheimer Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, der einige Zeit Vorsitzender der Kitzinger Wehr war.

In ihren Grußworten blickten sie auf die gemeinsame Zeit bei der Wehr und so manche Anekdote zurück. So würdigte Wilhelm Pfenning Stöckinger als einen Mann, der vieles im Feuerwehrbereich und Rettungswesen in Stadt und Landkreis mit angeschoben und auf dem Weg gebracht habe.

Stöckinger habe aufgeweckt, er habe sich nicht gescheut, bisweilen auch deutliche Worte zu manchen Themen zu finden. Zudem habe er gerade in Kitzingen vieles mit angeschoben und aufgebaut, von dem die Wehr heute noch profitiere.

Karl-Dieter Fuchs hob bei Stöckinger dessen Art hervor, mit der er es verstanden habe, viele für den Feuerwehrdienst einzufangen. Der in einer Großfamilie aufgewachsene Stöckinger habe die Kitzinger Feuerwehr als eine Art Familie gesehen und sie auch so geführt.

Mit der Familie ins Feuerwehrhaus

Stöckinger wurde als jüngstes von sechs Kindern einer Landwirtsfamilie im Wiesentheider Ortsteil Untersambach geboren. Sein Beruf führte Stöckinger einst nach Kitzingen, wo er in die Feuerwehr eintrat und zunächst den Posten des Gerätewarts inne hatte. Der gelernte Schlosser trat 1970 auf Geheiß des damaligen Kitzinger Oberbürgermeisters Rudolf Schardt in den Dienst der Stadt als Stadtbrandinspektor ein. Dazu bezog er mit seiner Familie die in der Landwehrstraße direkt über dem Feuerwehrgebäude eingerichtete Wohnung, das Feuerwehrhaus wurde so zum Dreh- und Angelpunkt für viele.

Bis 1998 stand Stöckinger im Dienst der Stadt. Im Ruhestand pflegte er einige Jahre seine schwer kranke Frau, die vor zwei Jahren starb. Drei Kinder und sechs Enkel gehören zur Familie, die ebenso zum Geburtstag gratulierten, wie Diakon Lorenz Kleinschnitz von der Pfarreiengemeinschaft Kitzinger Land und der Landtagsabgeordnete Otto Hünnerkopf.