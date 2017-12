Die Wanderstiefel fleißig geschnürt

Fünf Mitglieder des Wander- und Vergnügungsclubs Germania (WVC) hat Vorsitzender Aldo Michalek bei der Adventsfeier im der LZR-Frankenstube in Kitzingen mit einem Ehrenpokal für das Wanderjahr 2017 ausgezeichnet.

Gewertet wurde dabei nicht abgespulte Kilometer, sondern die Teilnahme an den Wanderungen. Alle 14 Wanderungen absolvierten Monika Langguth, Inge Langguth und Roland Langguth. Auf 13 Wanderungen kamen Lore und Helmut Then.

280 Wanderfreunde waren auf Schusters Rappen im Weinlandkreis Kitzingen unterwegs. Zum jeweiligen Schlusshock kamen 112 Personen nach. „Auch 23 Gäste und fünf Hunde nahmen an den von Wanderwartin Josefine Ganz-Mey ausgesuchten Touren teil“, sagte Roland Langguth vom Wanderteam.

In seinem Jahresrückblick auf die vergnüglichen Veranstaltungen des WVC, vom Faschingskehraus bis zur Busfahrt „Auf die Keller“ in Willersdorf, betonte Vorsitzender Aldo Michalek die Kameradschaft und den Zusammenhalt der Germanisten. Deshalb bemühe sich der Vorstand, den Mitgliedern im Wander- und Vergnügungsclub ein attraktives Programm zu bieten. „Ich hoffe, dass dieses Gemeinschaftsgefühl der Germania noch lange so aktiv gelebt wird“, so Michalek.

Dank sagte er den Helfern, Mitwirkenden und Organisatoren der Feier, für die der größte Lohn der Besuch der über 60 Gäste sei. Die musikalische Begleitung hatte das Gitarrenensemble der Städtischen Musikschule Kitzingen übernommen, das mit Weihnachtsliedern aus aller Welt begeisterte.

Mit dem Germania-Lied fand die Weihnachtsfeier ihren Abschluss. Darin besingen die Germanisten das „Blühen und Gedeihen, auf ein langes Fortbestehen“ ihre Vereins.