Die Uhr einmal zurückdrehen

Ruhe- und rastlos war er in seiner Heimat unterwegs und sammelte unwiederbringliche Eindrücke seiner Heimat: Otto Beck aus Mainstockheim. Ihm ist die Sonderausstellung im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim gewidmet, die am Donnerstag eröffnet wurde und die sich vorwiegend mit Fotografien aus den Jahren 1938 bis 1965 beschäftigt.

Eine Herzenssache

„Ich denke an ein Bauern- und Handwerkermuseum. Es soll ein Muster aller Werkzeuge und Geräte aufnehmen, die Schlitten, Wagen, Karren, Mühlen, Keltern, Kufen, die Geräte und Einrichtungen aus der Werkstatt des Büttners, Schmieds, Wagners, Sattlers oder Spenglers. Für den Anfang würde ich meine Scheune zur Verfügung stellen“, las Museumsleiter Reinhard Hüßner in seiner Einführung aus einem Brief, den Otto Beck (1912-2005) 1965 an den damaligen Kreisarchivpfleger Fritz Mägerlein gerichtet hatte.

Von Anfang an habe er an nichts anderes als an ein öffentliches Museum gedacht, schrieb Otto Beck 1986, als seine Lieblingsidee zur Herzenssache wurde und er mit der Planung des Museums begonnen, die Gaden eingeteilt und die Einrichtung in Grundsätzen festgelegt hatte. Beck brachte auch die ersten Fuhren Museumsgut nach Mönchsondheim.

Als er aus dem Krieg heimkehrte, sah er seine Heimat und deren Menschen noch sensibler. Bereits seit den 30er Jahren war Beck mit der Kamera unterwegs und hielt Bilder und Eindrücke fest. Es seien die besonderen Motive und Momente, die Beck auffielen, die er festhielt und denen nun die Ausstellung gewidmet ist, betonte Hüßner. Sein Dank galt dem Dettelbacher Verleger Josef Röll, der das ausschließlich schwarz-weiße Bildmaterial sichtete, ordnete und in Bildtafeln für die Ausstellung aufbereitete. Dabei, so Röll, habe Beck lediglich Kontaktabzüge in der Größe 60 mal 60 Millimeter anfertigen lassen, denn Fotografieren sei früher sehr kostspielig gewesen.

„Die hier gezeigte Zeit ist sehr weit weg“, stellte Röll fest. Viele Szenen seien heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Beck habe dies rechtzeitig erkannt und genau überlegt, was fotografisch festgehalten werden müsse.

Bürgermeister Josef Mend merkte an, dass der Gedanke an eine Ausstellung aus der Frühzeit des Schaffens von Otto Beck genau auf das Anliegen des Museums zugeschnitten sei, zumal Beck auch die erste Ausstattung beigesteuert habe.

Viel Arbeit, wenig Freizeit

Von einer erneut sehr sehenswerten Sonderausstellung in den Mauern der Kirchenburg sprach Landrätin Tamara Bischof. Auf den Bildtafeln werde Kulturgut auf besondere Weise sichtbar. Vielen der Bilder erinnerten sie an ihre Kindheit. Damals sei noch nicht so viel fotografiert worden wie heute, doch seien die Bilder anders als heute noch akribisch in ein Album geklebt und beschriftet worden. Heute seien Bilder auf Festplatten gespeichert und würden kaum noch hervorgeholt. Werde die Festplatte einmal beschädigt, seien alle Bilder verloren.

Die Fotografien Becks machten deutlich, dass die Menschen viel arbeiten mussten und wenig Freizeit hatten. Bischof rief dazu auf, beim Betrachten inne zu halten und die Uhr gedanklich einmal zurückzudrehen.

Die Eröffnung wurde von den Pfarrgasssängern aus Kleinlangheim musikalisch begleitet. Der Beitrag „Was braucht mehr auf'm Bauredorf“ passte inhaltlich genau zu den Bildern des Otto Beck.