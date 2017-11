"Die USA sind ein gespaltenes Land"

Barack Obama war's, der Julian Müller-Kaler aus Sommerach (Lkr. Kitzingen) vor acht Jahren nachhaltig politisierte. Fasziniert verfolgte der Schüler des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach den Wahlkampf, die Aufbruchstimmung, für die der Senator aus Illinois nicht nur in den USA, sondern auch in Europa sorgte. Er sei, so sagt er, trotz mancher Ernüchterung Obama-Fan geblieben. „Schade, dass er aufhören muss.“

Heute erlebt Müller-Kaler die USA als „zerrissenes, gespaltenes Land“. Und zwar live in Washington. Mittlerweile 22 Jahre alt, forscht er dort für ein Semester an der renommierten Georgetown University über populistische Bewegungen in Europa und den USA. Zuvor war der Sommeracher, der an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen Politik und Internationale Beziehungen studiert, bereits für ein Semester im chinesischen Guangzhou.

Der Zeitpunkt für den Washington-Aufenthalt kann besser nicht sein. Die bizarre Schlammschlacht zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem Republikaner Donald Trump, über die viele Europäer angewidert den Kopf schütteln, repräsentiere die Stimmung in den USA, sagt Müller-Kaler. Auf der einen Seite die gebildeten, oftmals elitären Küsten- und Großstadtbewohner, „die ein bisschen so wie wir Europäer denken“ und den Staat nicht per se als Unheil sähen, auf der anderen diejenigen, die staatliche Fürsorge bis hin zur Krankenversicherung komplett ablehnten und sich zudem jeglichem politischen Diskurs verweigerten. „Man kann ja über den richtigen Umgang mit dem Klimawandel streiten, aber diesen gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft einfach zu leugnen, ist Wahnsinn.“

Tiefe Abneigung gegen das Establishment

Zwischen allen Stühlen die Angehörigen der zahlreichen Minderheiten. Abgeschreckt von Trumps brachialer Rhetorik, die mehr oder weniger offen rassistische Züge trage, tendierten diese eher zur Demokratin Clinton. „Entscheidend aber ist, ob sie überhaupt zur Wahl gehen“, so Müller-Kaler. Denn auch ihr Denken sei geprägt von einer tiefen Abneigung gegen das politische Establishment.

Trump und – auf der linken Seite – Clintons hartnäckigster innerparteilicher Konkurrent Bernie Sanders machten genau damit Politik. Viele Amerikaner nähmen mit einem Gefühl der Ohnmacht wahr, wie sich Familien von den Bushs bis zu den Clintons die Macht teilen, wie sie von der Wirtschaft und Lobbyisten, die Milliardensummen für die Wahlkämpfe aufbringen, korrumpiert werden. „Auch im Kongress ist jeder zweite Mandatsträger Millionär.“

Es herrsche ein System, „das einer pluralistischen Gesellschaft entgegensteht und die Grundwerte der Demokratie nahezu aushebelt“, sagt der Politikstudent aus Mainfranken. Und viele Meldungen etwa über dubiose Geldflüsse an die Clinton-Stiftung bestätigten die Skeptiker natürlich. „Donald Trump kann darauf wunderbar herumreiten.“ Dass er als Wirtschaftsmagnat selbst der mächtigen Klasse angehört, sei den Anhängern offenbar egal.

Bei ihnen kann er selbst mit der Drohung, seine Konkurrentin nach einem Wahlsieg einzusperren, punkten, so tief seien die Gräben. Für seine Sympathisanten verkörpere Trump das letzte Aufbegehren der traditionellen weißen Mehrheit Amerikas, die um ihre Privilegien und „scheinbare Freiheiten“ fürchte wie den Verzicht auf eine Krankenversicherung oder das Tragen von Waffen. „Und für die weder Schwarze noch Schwule und Lesben gleichberechtigt sind.“ Auf politische Inhalte hingegen lasse sich Trump nur schwer festlegen. So habe er seine einst liberale Haltung zu Abtreibung und Homo-Ehe „komplett gedreht“. Während er damit zumindest dem Republikaner-Mainstream entspreche, schüttelten diese über seine Ablehnung von Freihandel nur den Kopf. Müller-Kaler: „Da überholt er selbst Demokraten noch links.“

Trump mit Siegchancen

Für den Politikstudenten ist Trump auch ein Produkt der medialen Landschaft. „Die privaten TV-Sender machen jede Provokation mit, so hart ist der Wettbewerb um Aufmerksamkeit.“ In den USA habe er die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Systems in Deutschland so richtig schätzen gelernt. „Wenn über die gleiche Veranstaltung beim rechten Sender Fox News oder beim linksliberalen MSNBC berichtet wird, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.“

Heißt der 45. Präsident der USA am Ende wirklich Donald Trump? Müller-Kaler will das nach den Erfahrungen der vergangenen Monate nicht mehr ausschließen, auch wenn er aktuell noch mit einem „sehr knappen Sieg“ von Hillary Clinton rechnet. Es brauche nur noch einen weiteren vermeintlichen Skandal um die frühere Außenministerin oder gar einen Terroranschlag, dann habe sie keine Chance. „Vielleicht reicht auch schon schlechtes Wetter.“

Die Anhänger von Trump seien motivierter, wählen zu gehen als die von Clinton, die nicht so emotionalisiere und die viele lediglich als „kleineres Übel“ empfänden. Die Wahlbeteiligung, die mit Ausnahme der Obama-Wahl 2008 seit Jahrzehnten bei maximal 55 Prozent liegt, sei mitentscheidend.

Auch in Europa denkbar?

Bleibt die Frage an den Populismus-Forscher Müller-Kaler, ob ein Phänomen wie Trump auch in Europa denkbar ist. „Vielleicht nicht ganz so krass“, sagt der 22-Jährige. Aber viele Entwicklungen in Europa, vom Brexit-Votum der Briten über den Nationalismus in Ungarn oder Polen bis hin zum Erstarken der AfD in Deutschland, seien sehr wohl mit der Situation in den Vereinigten Staaten vergleichbar. „Auch bei uns droht eine Spaltung der Gesellschaft. Die Verachtung und der Hass auf die politische Klasse nehmen zu. Immer mehr Menschen verweigern sich dem demokratischen Diskurs, sprechen in den sozialen Medien nur noch mit Ihresgleichen.“ Der Bundestagswahlkampf werde jedenfalls spannend. Julian Müller-Kaler wird dann wieder zurück in der Heimat sein.