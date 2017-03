Die Tafel mit dem Aha-Effekt

Shayenne schreibt an die Tafel, ohne dass Kreide Rückstände an ihren Fingern hinterlässt. Sie wischt das Wort wieder weg, ohne zum nassen Schwamm oder staubigen Tuch greifen zu müssen. „Cool“, murmeln einige ihrer Mitschüler leise vor sich hin. Die neue Technik in der Friedrich-Bernbeck-Schule kommt an.

Seit kurzem hängen zwei Tafeln an der Wand des Musikraumes: die herkömmliche grüne und daneben eine weiße, ein so genanntes Visuboard. Das darf die Klasse 11d in der Stunde mit Robert Schöfer, Schulleiter in Vertretung, als eine der ersten ausprobieren. Schnell wird deutlich, wieviele Vorteile diese Technik bringt: Lehrer und Schüler können an der interaktiven Tafel gemeinsam arbeiten. Ein Klick mit dem kabellosen Stift und eine neue Funktion ist aktiviert, der Zirkel oder das Lineal zum Beispiel. Die Lehrkraft kann den Hefteintrag eines Schülers über die Dokumentenkamera an die Wand werfen, ohne diesen erst einmal auf eine Folie kopieren zu müssen. Gemeinsam wird an der weißen Tafel korrigiert, mit dem digitalen Radiergummi lassen sich diese Einträge wieder entfernen, ohne dass sich am ursprünglichen Hefteintrag etwas ändert.

Ins richtige Licht gesetzt wird die Arbeitsfläche durch eine neue Beleuchtung, die im Zuge der LED-Umrüstung des Schulhauses umgesetzt wurde. 120 000 Euro hat die Stadt investiert, um Klassen- und Verwaltungsräume, Turnhalle und Flure umzurüsten. An Ostern sollen die Arbeiten fertig sein, informiert Johannes Schrauth. In den Fluren wird das Licht jetzt über Bewegungsmelder gesteuert, was erhebliche Energie-Einsparungen mit sich bringt.

Mit den neuen Visuboards sind derzeit neben dem Musikraum, der von unterschiedlichen Klassen genutzt werden kann, auch zwei Klassenzimmer von zehnten Klassen ausgestattet. Der Ausbau erfolgt sukzessive, Stück für Stück, bis zwölf Räume über ein Visuboard verfügen. Die herkömmlichen grünen Tafeln bleiben erhalten – weil es sich für eine einzige neue Vokabel oder Formel nicht lohnt, das Visuboard zu nutzen, weil es Lehrer gibt, die vielleicht lieber erst einmal bei der herkömmlichen Art bleiben. „Außerdem wollen wir uns nicht ganz von der Technik abhängig machen“, sagt Christian Stark von der Stadt Kitzingen.

Die Stadt ist als Sachaufwandsträger für die Ausstattung der Wirtschaftsschule zuständig. Und sie hat nicht nur für in die Visuboards investiert, sondern auch in andere technische Bereiche. „In den letzten drei Jahren haben wir 155 000 Euro an IT-Investitionen in der Friedrich-Bernbeck-Schule getätigt“, sagt Wolfgang Zürrlein, der bei der Stadt für die EDV zuständig ist. Fünf Klassenräume wurden mit je 16 bis 18 Rechnern ausgestattet, die Rechner sind vernetzt, die zentrale Software sorgt dafür, dass der Schüler sich an jedem Rechner anmelden kann und die Daten über die ganze Schulzeit hinweg behält. Der Lehrer kann den Internetzugang steuern. Seit zwei Jahren werden die Computerprogramme nicht über Einzelplatzlizensierung organisiert, sondern über Schullizensen. Das ermöglicht den Schülern und Lehrern ein Heimnutzungsrecht, sie können das gleiche Softwarepaket auf bis zu fünf Geräten nutzen, lästige Umformatierungen entfallen, jeder hat das gleiche Programm. Etwa 20 bis 25 Prozent der Schüler nutzen dieses Angebot bereits, so Robert Schöfer. „Das ist ein guter Einstieg.“

Der nächste Schritt ist die WLAN-Nutzung im Schulgebäude. Die Vorbereitungen sind fertig, die Acces-Points werden gesetzt, noch in diesem Jahr soll der „Echt-Betrieb“ beginnen und geklärt werden, wer WLAN wann und wo nutzen darf. Es soll Zugänge für Lehrer, Schüler, Verwaltung und Gäste geben.

Ziel ist dabei nicht nur, dass die Schüler mit Laptops arbeiten können und damit unabhängig von fest stehenden Rechnern sind. Auch die Nutzung von Smartphones beispielsweise im Englischunterricht wird erleichtert. Die dürfen für das Nachschlagen von Vokabeln schon jetzt benutzt werden, allerdings läuft das noch privat über die Verträge der Schüler. „Wer keinen Datentarif hat, ist da klar im Nachteil“, so Wolfgang Zürrlein. Und je nach Netz dauert es unterschiedlich lang, bis das Wort gefunden ist, so Robert Schöfer.

Wie wichtig die Technik heutzutage in Schulen ist, macht Christian Stark deutlich: „In der Bernbeck-Schule steckt die IT eines mittelständischen Unternehmens.“ 135 IT-Arbeitsplätze gibt es alleine an dieser Schule, insgesamt betreut die IT der Stadt 330 IT-Arbeitsplätze in Schulverwaltungen und Klassenzimmern. Ein immenser Aufwand, der von den Schulen alleine nicht zu leisten wäre. Die Bernbeck-Schule hat zwar eine Systembetreuerin, aber Bettina Schütz steht für diesen Bereich ihrer Arbeit gerade mal eine Stunde in der Woche zur Verfügung. Dass die Stadt die Schule so gut ausstattet und betreut, hebt Robert Schöfer ausdrücklich hervor. „Wir sind sehr froh darüber.“ Schütz freut sich ebenso wie ihre Kollegen über die neue Technik, zumal die Ausstattung mit Visuboards und WLAN Wunsch der Entwicklungsgruppe der Schule war. Denn wenn die Schüler ins Arbeitsleben starten, sollen sie es gewohnt sein, mit dieser Technik zu arbeiten. „Das ist die Lebenspraxis“, drückt Robert Schöfer das aus. „Es ist unsere Aufgabe, die Schüler richtig vorzubereiten.“