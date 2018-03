Die Suche nach der DNA im Hundehaufen

Das Thema Hunde-Hinterlassenschaften geistert immer wieder durch Ratssitzungen in Städten und Kommunen in ganz Deutschland. Metropolen wie Berlin oder München versinken täglich in Tonnen tierischer Exkremente. Bürgermeister versuchen mit Tütenspendern und hohen Bußgeldern Herr über die stinkende Lage zu werden. Manche setzen auch auf den technischen Fortschritt.

So auch der Rödelseer Bürgermeister Burkhardt Klein. Er schlug jüngst in einer Gemeinderatssitzung vor, eine DNA-Datenbank der ortsansässigen Hunde anzulegen. Zweck dieser Datenbank wäre es, anhand von Kotproben Hund und Halter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. So soll die Verschmutzung des Ortes mit braunen Tretminen eingedämmt werden.

Der Vorschlag an sich ist nicht neu. Schon im Mai vergangenen Jahres forderte Klein eine solche Datenbank. Neu ist, dass er eine Firma vorstellte, die sich auf DNA–Analysen aus Tierkot spezialisiert hat.

„Mistkäfer“ aus dem Allgäu

Die Firma „Mistkäfer“ aus Buchloe im Ostallgäu bietet ihren Kunden ein Präventivprogramm gegen Hundekot. Bisher sind zwar nur Privatpersonen Kunden, neben Rödelsee haben aber noch sechs weitere Kommunen ein Interesse an den Leistungen der Firma geäußert.

Nach der Registrierung des Tiers durch einen Maulabstrich kann das so erstellte DNA-Profil später mit den aus Fäkalien gewonnen Informationen abgeglichen werden. Darüber kann wiederum der Besitzer, der die Hinterlassenschaft nicht entsorgt hat, ermittelt und belangt werden.

Die Aufnahme in die Datenbank kostet knapp 42 Euro, eine Analyse des Kots 50 Euro. „Mistkäfer“ bietet seinen Kunden auch ein Proben-Entnahmeset für Kotproben an. Preis: zehn Euro pro Set. Insgesamt würde es also knapp 6500 Euro kosten, alle 154 Hunde zu registrieren. Vorausgesetzt alle Halter lassen einen Maulabstrich machen.

Bei Kot zählt jede Minute

Die Kosten könnte die Gemeinde laut Klein mit der Hundesteuer decken. Der Aufbau der Datenbank würde die Hundesteuereinnahmen eines Jahres aufbrauchen. Spätere Kotanalysen würden über die eingenommen Bußgelder refinanziert. Das sei wichtig, denn Klein zufolge hat zwar jeder zweite befragte Bürger nichts gegen die Einführung der Datenbank, möchte aber über die Hundesteuer hinaus nichts zahlen.

„Mistkäfer“ benötigt – ähnlich wie das biologische Vorbild – nur eine kleine Menge der Hinterlassenschaft für die Analyse. Wegräumen müssen die Haufen nach wie vor die Gemeindearbeiter.

Sollte Klein sein Projekt durchsetzen, müssten die sich beeilen: Marcella Wende, die mit ihrem Mann „Mistkäfer“ gegründet hat, erklärt, dass bei Kotproben die Uhr tickt: „Je frischer desto besser. Innerhalb von drei Tagen besteht eine hohe Chance DNA im Kot zu finden. Je mehr Zeit vergeht, desto schlechter wird diese, je nach Witterung“.

Verschickt werden die Exkremente – auch wenn man sich das kaum vorstellen kann – mit der ganz normalen Post. Kotbeutel und frankierter Rückumschlag werden standardmäßig bei jedem Probennahmeset mitgeliefert.

Rechtlich unsicher

Rechtlich steht Kleins Initiative auf wackeligen Füßen. Er räumte selbst ein, dass die juristische Grundlage noch geschaffen werden müsse und das Projekt momentan auf Freiwilligkeit beruhe. Ähnliche Initiativen sind 2009 in Volkach und im Jahr zuvor in Mainstockheim gescheitert. Wilfried Schober, Pressesprecher und Referent für Datenschutzrecht des bayerischen Gemeindetages nennt den Vorschlag einen netten, politischen Ansatz, „aber rechtlich nicht haltbar“.

Nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz Art. 18 und 37 können Gemeinden zwar die Haltung von Kampfhunden und das freie Umherlaufen regulieren. Eine Pflicht zur DNA-Spende ist nicht vorgesehen. Laut Schober bleibt dies vorerst auch so: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber das in naher Zukunft ins Auge fasst“.

Auf freiwilliger Basis

Burkhardt Klein hält die Realisierung auf freiwilliger Basis am wahrscheinlichsten. Er möchte den Hundehaltern einen Anreiz bieten ihren Vierbeiner zu registrieren. Als „Bonbon“ stellt er sich beispielsweise Gutscheine im Wert von 30 Euro vor.

Diese könnten dann im Dorfladen gegen Tiernahrung eingetauscht werden. Eine derartige Lösung hält auch Schober für praktikabel: „Freiwillig geht immer, dann wäre es denkbar“.