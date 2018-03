Die Nikolaus-Fey-Schule braucht mehr Platz

An der Wiesentheider Nikolaus-Fey-Schule wird es einige bauliche Veränderungen geben. Die Vertreter der am Schulverband beteiligten Gemeinden schauten sich beim Ortstermin das Schulhaus an und berieten über den Umfang der teils notwendigen, weil geforderten Arbeiten. Sie legten fest, dass der Schulverband einen Antrag bei der Regierung zum Umbau stellen wird, der auch eine Aufstockung vorsieht. Das soll erfolgen, um zu erfahren, was und wie förderfähig das Projekt ist. Kosten von insgesamt bis zu 2,64 Millionen Euro stehen dabei im Raum.

Die Grund- und Mittelschule hat ein Raumproblem, das heißt, zu wenig Platz, weil durch den immer mehr differenzierten, vorgeschriebenen Unterricht zusätzliche Zimmer benötigt werden. Außerdem müssen beide Schularten, Grund- und Hauptschule, künftig getrennt werden. So wird es für die Grundschule einen eigene Schulleiter geben, außerdem wird ein eigenes Sekretariat eingerichtet. Dafür gilt es, Platz zu schaffen. Hinzu kommt, dass die bislang in das Gebäude des Wiesentheider Gymnasiums ausgelagerten drei vierten Klassen bald wieder in der Nikolaus-Fey-Schule untergebracht werden müssen. Das Gymnasium hat wegen der Rückkehr zu neun Jahren bis zum Abitur mehr Raumbedarf für sich.

Eingangsbereich wird verändert

Beim Rundgang durch die Nikolaus-Fey-Schule ließen sich der Schulverbandsvorsitzende, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, sowie die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden von Planer Peter Machbert und der Schulleitung das Gebäude zeigen. Definitiv verändert werden die Eingangsbereiche. Dort werden die beiden Schulsekretariate eingerichtet, im oberen das für die Grundschule, unten zum Pavillon Kiosk hin das für die Mittelschule. Das habe auch den Vorteil, dass man von dort aus besser überblicken könne, wer in das Schulgebäude gehe. Zudem kann die Schule das bisherige Sekretariat anderweitig nutzen, etwa für die Lehrkräfte.

Wegen des Brandschutzes muss in jedem Fall eine Außentreppe gebaut werden, damit für das Obergeschoss ein weiterer Fluchtweg besteht, sagte der Planer. Die Flure müssen in einzelne Abschnitte unterteilt werden, was durch den Einbau von zusätzlichen Türen geschieht.

Angedacht ist zudem, zusätzliche Räume an der Nordostseite des Gebäudes, zu den Turnhallen hin, zu schaffen. Ob dort aufgestockt oder ein Gebäudeteil abgerissen und neu gebaut wird, müsse man sehen. Bis zu acht zusätzlich Zimmer könnten entstehen.

Das allerdings kostet Geld. Derzeit fordere bereits eine Sonderumlage von 1750 Euro pro Schüler zusätzlich zu der entrichtenden Umlage von 950 Euro die Gemeinden. Darauf wiesen vor allem die Schulverbandsgemeinden Kleinlangheim, Geiselwind und Prichsenstadt hin, die selbst noch ein eigenes Schulhaus zu unterhalten haben.

Warum nicht wieder Wiesentheider Klassen in bestehende Gebäude auslagern, meinten Gerlinde Stier und Ernst Nickel. Man zahle anteilig zu viel an den Investitionskosten, so der Eindruck von Prichsenstadts Bürgermeister René Schlehr. Auf deren Wunsch hin erklärte Knaier, dass man eine Aufstellung der anfallenden Kosten separat nach Grund- und Mittelschule machen wolle.

Finanzierung über Kredit?

In Wiesentheid müssen so oder so zusätzliche Räume geschaffen werden. Bei einem Umbau solle man eine Finanzierung über einen Kredit prüfen, wurde vorgeschlagen. Die Teilung der Verwaltung, der Brandschutz wie auch die Sanierung von Toiletten müssen noch 2018 erfolgen, wies Isabell Kirchner von der Verwaltungsgemeinschaft hin.

Den Umbau der Mittelschule werde man nun prüfen lassen, sagte Vorsitzender Knaier. Er hatte als gute Nachricht zu verkünden, dass der Schulverband durch Zuschüsse die derzeitige Sonderumlage auf 1450 Euro pro Schüler senken könne. Zudem habe man die Zusage, dass die Bautätigkeiten an der Schule gefördert werden. Bis zu 80 Prozent der Kosten könnten das sein. Der Schulverband will nun das Ergebnis und die Kosten abwarten. Dann werde man sich erneut treffen und das Vorgehen fest legen, wurde vereinbart.

Nachdem das Vorgehen geklärt war, wurde der Haushalt des Schulverbandes für 2018 verabschiedet. Er umfasst insgesamt 1,995 Millionen Euro. Die Umlage für die derzeit 238 Grund- und 264 Mittelschüler beträgt 950 Euro pro Schüler und wird anteilig auf die Gemeinden umgelegt. Dazu kommt eine Investitionsumlage von 1450 Euro pro Schüler.