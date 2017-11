Die Nacht, als die Synagoge brannte

Mit der traditionellen Kranzniederlegung vor und einem Vortrag in der Alten Synagogen gedenkt die Stadt Kitzingen zusammen mit dem Förderverein Alte Synagoge am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr der Opfer der Reichspogromnacht.

Dabei wird Oberbürgermeister Siegfried Müller an die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnern, in der bei einer vom nationalsozialistischen Regime organisierten Zerstörung von Einrichtungen jüdischer Bürger auch in Kitzingen die Synagoge brannte. Im Anschluss an die Kranzniederlegung findet im Großen Saal der Alten Synagoge ein Vortrag „Mehr als Steine – Jüdische Gemeinden und Synagogen in Unterfranken“ von Dr. Cornelia Berger-Dittscheid und Pfarrer Hans Schlumberger statt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Referenten gehören zum Team des Projekts „Synagogengedenkband Bayern“, das unter Federführung von Prof. Wolfgang Kraus, bereits drei Gedenkbände veröffentlichte. Der Band III/2 über das östliche Unterfranken und seine reiche jüdische Geschichte soll etwa 2018 erscheinen.

Ziel ist die wissenschaftlich fundierte Dokumentation aller 1930 genutzten Synagogen und ihrer Vorgängerbauten und die Geschichte der jüdischen Gemeinden. Alle aktuell verfügbaren Quellen in regionalen und überregionalen Archiven werden ausgewertet und in Wort und Bild der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.