Die Motoren des Allgemeinwesens

„Sie sind die Motoren in unserem Allgemeinwesen, greifen in die Speichen und bringen damit die Räder zum Laufen, und ohne Sie wäre Vieles nicht denkbar.“ Mit diesen Worten leitete Volkachs Bürgermeister Peter Kornell die erste Sitzung des Stadtrates im neuen Jahr im Schelfenhaus ein. Einziger Tagesordnungspunkt: die Ehrung verdienter Bürger, danach folgte das gemütliche Beisammensein.

Musste diese besondere Ratssitzung, die keine echte Sitzung war, noch im vorigen Jahr mangels zu Ehrender ausfallen, durfte der Bürgermeister in diesem Jahr gleich vier verdienten Bürgern eine Urkunde und die Medaille „1100 Jahre Stadt Volkach“ überreichen: an Heinz Knauth, Willibald Niederführ und an das Ehepaar Gabriele und Julius Marquardt.

In seiner Dankesrede versuchte Kornell, so viele Bereiche wie nur möglich aufzuzählen, in denen sich Bürger engagieren „in der Hoffnung, keinen übersehen zu haben“. Das beginne schon in der Krabbelgruppe (Fahrdienst, Orte, Getränke und Essen organisieren), am Ende eines Lebens „stehen die Hospizgruppen oder auch die Friedhofspflegegruppe in Astheim“, so Kornell. Dazwischen stehen die Elternbeiräte in Kindergärten und Schulen, begleitend dazu der Sport (Übungsleiter, Vereinsvorsitzende, Sportverbände, Spielgruppenleiter). Auch die Musik sei ohne Ehrenamtler kaum durchzuführen (Chorleiter, Fördervereine, Singen in Chören, musikalische Umrahmung eines Ehrungsabends wie den im Schelfenhaus). Auch Heimat- und Brauchtumspflege (Museum, Führungen in der Stadt oder der Vogelsburg, Faschingsnarren, Schützenvereine) werden von Ehrenamtlichen erledigt. Außerdem wurde die ehrenamtliche Forschung der Geschichte aufgezählt, seit 40 Jahren im Mainschleifenkurier veröffentlicht oder die Volkacher Häusergeschichten, die in Kürze in Buchform erscheinen.

Ob nun in der technischen Geschichte (Mainschleifenbahn, Modellbauverein), bei den Kirchen und in der Seniorenarbeit, der Gesundheit, der Sicherheit (Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW), der Ortsverschönerung oder auch der Politik (Gemeinderäte, Ortssprecher, Kreisräte): „eer Mensch ist ein Rudeltier, und ohne Sie als Motoren und Multiplikatoren wäre alles Nichts“, so Kornell.

Für den musikalischen Rahmen beim Ehrenabend im Schelfenhaus sorgten junge und ehrenamtliche Musiker der Musikschule: Simon Stawitzki, Jana Brndt (beide Trompete), Kilian Stawitzki, Tobias Höhn (beide Posaune) und Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler (beide Gitarre).

Stets mit der Heimat verbunden

In seinen Dankesworten sprach Heinz Knauth über seine Verbundenheit zum VfL trotz Wegzuges „der Liebe wegen“ nach Würzburg, wo er sich weiterhin ehrenamtlich engagiert. Die Ausstellung „150 Jahre organisierter Sport in Volkach“ habe er auch nur dank vieler weiterer ehrenamtlicher Helfer organisieren können.

Gabriele Marquardt hob ihre und die Liebe ihres Mannes Julius zum Tanzen hervor und animierte ihre Zuhörer, auch mal bei ihnen „vorbeizuschauen“. Kurz und knapp blieb Willibald Niederführ, der über die Ehrung überrascht war und es bei einem ehrlichen „Dankeschön“ beließ.

Als Abschluss trugen sich alle Geehrten ins Goldene Buch der Stadt Volkach ein.

Ehrungen der Stadt Volkach

Die Urkunde und die Medaille „1100 Jahre Stadt Volkach“ geht 2017 an vier verdiente Bürger.

Heinz Knauth: 60 Jahre Mitgliedschaft VfL Volkach, davon 50 Jahre in verantwortlicher Funktion; Gründungsmitglied des Heimatvereins und seitdem in verantwortlicher Funktion; Initiator und Organisator der Ausstellung „150 Jahre Sport in Volkach“; in Würzburg u. a.. Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt, Schöffe beim Gericht, engagiert beim Sportverein Lengfeld

Gabriele und Julius Marquard: Seniorenarbeit, Gründung sowie langjährige Leitung des Senioren-Tanzkreises Astheim

Willibald Niederführ: Kirchenpfleger in Astheim; Geschäftsführer der Ritter'schen Stiftung; ehrenamtliche Mitarbeit in der Pfarrgemeinde