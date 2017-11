Die Mathe-Asse stehen fest

Die besten Mathematiker der vierten Klassen des Landkreises Kitzingen stehen fest.

Beim Kreisentscheid für den Schulamtsbezirk Kitzingen, der wieder in der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid statt fand, hatten am Ende Alexander Gehlert (Grundschule Markt Einersheim) und Johanna De May (Wiesentheid) die meisten Punkte. Sie vertreten den Landkreis nun beim unterfränkischen Meisterschaften im Dezember in Würzburg. Dort sind dann die besten der insgesamt rund 7000 teil nehmenden Schüler in ganz Unterfranken am Start.

Im Vorfeld zum Kreisentscheid hatten die 15 Grundschulen im Kreis ihre Sieger ermittelt. Die besten 30 – 15 Mädchen und 15 Jungen – durften in Wiesentheid noch einmal Aufgaben lösen, die es auch für Erwachsene zum Teil in sich hatten. Das stellten Landrätin Tamara Bischof und Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier fest, die vor der Ehrung versuchten, die Aufgaben zu lösen.

Das Geständnis der Landrätin

Darauf ging die Landrätin später in ihrem Grußwort an die Kinder ein. „Bei mir hätte es spätestens bei der Geometrie und der Flächenberechnung ausgesetzt“, staunte sie. Bischof sprach den Teilnehmern ein Kompliment für ihr Können aus. Mathematik und Rechnen begegne einem immer im Leben, schon beim Nachrechnen des Taschengeldes könne das wichtig sein, meinte die Landrätin zu den Kindern. Wiesentheids Bürgermeister Knaier wünschte den Kindern weiterhin viel Spaß an der Mathematik.

Die Lehrer um die Koordinatorin des Wettbewerbs, Karin Kößling, hoben hervor, dass auch die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, vieles in dem Test richtig gemacht hätten. Jeder der Jungen und Mädchen könne stolz sein, dass er es bis zum Landkreis-Wettbewerb geschafft hätte.

Schulrat Veit Burger wünschte den Siegern alles Gute für den weiteren Test in Würzburg. Direktor Roland Rössert von den Volksbanken und Raiffeisenbanken hatte zudem für jedes teilnehmende Kind ein Geschenk mit dabei.