Die Liebe zum Fußball als Vereinszweck

Der Junge Franken Glubb, offizieller Fanclub des FC Nürnberg, traf sich zur Hauptversammlung in Großlangheim. Im Rückblick des Vorsitzenden Markus Pfannes wurde schnell klar, dass es der Truppe um weit mehr geht als die Liebe zum Fußball.

Zu den Höhepunkten gehörte das Sommerfest, das nicht nur gesellige Stunden sondern auch gleich ein paar neue Mitglieder brachte. 48 sind es nun, davon zwei Jugendliche und ein Kind. Neben zahlreichen vereinsinternen Aktionen bringt sich der Verein auch im Dorfgeschehen ein: Ob beim Wein|See|Lig, bei Sportveranstaltungen oder bei den Ferienpassaktionen. Das honorierte auch Bürgermeister Karl Höchner: „Ich darf feststellen, dass ihr ein reges Vereinsleben führt“, sagte er.

Dass die Gemeinde den Verein voll unterstützt, wurde auch in den Berichten klar: Zum einen gibt es seit Sommer einen Schaukasten mit den neuesten Infos am Rathaus. Zum anderen finden die Sitzungen des Ausschusses im Mehrgenerationentreff „Gunda“ der Gemeinde statt. Ein Dank für die kostenlose Nutzung ging an den Bürgermeister - verbunden mit dem Hinweis, dass der Fanclub nach wie vor auf der Suche nach einem eigenen Vereinsheim ist. Bis es soweit ist, kann das ehemalige Café Gunda genutzt werden.

Zur Mitgliederversammlung gehört immer auch eine kleine Tombola, bei der Fanartikel und anders verlost werden. Der Erlös geht mit anderen Spenden an die Palliativstation des Juliusspital Würzburg. Auch mit der Kassenlage kann der Verein zufrieden sein, das meldete Kassier Andreas Pfannes.

Zufrieden sind die Mitglieder mit ihrer Führung, das zeigten die Wahlen: der gesamte Vorstand wurde einstimmig bestätigt. Dem jungen Franken Glubb stehen also weiterhin Markus Pfannes als Vorsitzender und Mario Schäfer als sein Stellvertreter vor. Die Kasse wird weiter von Andreas Pfannes geführt, als Schriftführer fungiert wieder Sebastian Henke.