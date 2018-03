Die Krone soll wieder in das Weinparadies

Mit dem Weinbau ist sie groß geworden, denn ihre Eltern sind Genossenschaftswinzer. Zwischen ihr und dem Wein funkte es aber erst so richtig, als Magdalena Bauer die Krone der Hüttenheimer Weinprinzessin tragen durfte. „Es war Liebe auf den zweiten Blick“, erinnert sie sich. Und jetzt ist sie Feuer und Flamme und strebt eine weitere Krone an: die der Fränkischen Weinkönigin.

Charaktere und charaktervolle Weine kennen gelernt

In ihrer Zeit als Weinprinzessin 2016/2017 ist Magdalena Bauer viel herumgekommen. Dabei durfte sie viele großartige, charakterstarke Frankenweine probieren. Aber, was sie mehr beeindruckt und letztlich dazu bewegt hat, nach Kristin Langmann (Bullenheim) die Krone der Fränkischen Weinkönigin ins Weinparadies zu holen, waren „die Charaktere, die hinter unseren Weinen stehen“. „Es gibt für mich keine größere Ehre, als für die Menschen, die mich beeindrucken, Sprachrohr zu sein“, sagt die 21-jährige Industriekauffrau.

„Ich habe schon nach meiner Krönung zur Weinprinzessin darüber nachgedacht“, verrät Magdalena Bauer. Dann, am Hüttenheimer Weinfest, habe sie die Entscheidung für ihre Kandidatur getroffen. Wie es der Zufall will, kandidiert auch die frühere Ipsheimer Weinhoheit Sina Kopp (23) aus dem Nachbarlandkreis. Beide trugen zur gleichen Zeit die Krone und kennen sich seit dem damaligen Nenzenheimer Weinfest. „Wir haben uns fest versprochen, dass uns die Kandidatur nicht auseinanderbringt“, erzählt Magdalena Bauer.

Positives Feedback auf die Bewerbung

Von dieser haben zuerst ihre Eltern Ulrike und Siegfried Bauer gewusst, doch irgendwann merkten es auch ihre Freunde, mit denen sie sich gerne trifft. „Es gab ein positives Feedback“, freut sie sich. Viele ihrer Freunde sind dann auch bei der Wahl am Freitag, 23. März, im Vogel Convention Center dabei. Und mittlerweile zählt sie schon die Tage bis dahin. Das Kleid, das sie am Wahltag tragen wird, hängt schon in ihrem Schrank. Wie es ausschauen wird, verrät sie nicht.

Das Kleid mag eine kleine Rolle spielen, aber am 23. März geht es vorrangig um den Wein. Darüber hat Magdalena viel gelernt. Einen Lieblingswein hat sie aber nicht. „Das hängt von meiner Laune ab“, meint sie und lacht. Und von der Situation. Und von vielen anderen Faktoren. Von der Jahreszeit, von der Uhrzeit, vom Essen.

Wenig Freizeit für die Weinprinzessin

Viel Freizeit hat die 21-Jährige derzeit nicht. Denn auf der Arbeit ist sie auch gefordert. So versucht sie, sich die Sonntage freizuhalten. Dann kann sie auch ihren Hobbys nachgehen. Radfahren im „Weinparadies“ zum Beispiel, oder Wandern. Auch Konzerte und Festivals besucht sie gerne – wenn noch Zeit bliebt. Und die ist gerade Mangelware.

Deshalb kann sie auch einer anderen Tätigkeit nicht nachgehen. Da sie fließend Englisch spricht, ist sie nämlich seit ihrer Zugehörigkeit zum Kitzinger Hofstaat Stadtführerin in Kitzingen. Selbstverständlich erzählt sie dort auch viel über den Wein. Und vielleicht darf sie bald auch noch viel mehr Menschen davon erzählen. Das wäre ihr großer Wunsch, wohl wissend, dass ihn auch fünf andere junge Damen haben.

Alles wartet auf die Wahl

Die Bewerberinnen, sagt Bauer, verstehen sich gut untereinander. Was auch die Tatsache belegt, dass man kürzlich bei der Rundfahrt durch Weinfranken schon voneinander wusste, wie jede ihren Kaffee mag.

Die Wahl zur 63. Fränkischen Weinkönigin findet am Freitag, 23. März, im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Die amtierende Weinkönigin Silena Werner wird dann ihre Nachfolgerin krönen. Neben Magdalena Bauer bewerben sich Julia Heindel (23 Jahre, Winzerin, Ipsheim), Sina Kopp (23 Jahre, Industriekauffrau und Marketingfachwirtin, Ipsheim), Sophia Kron (22 Jahre, Goldschmiedin, Karlstadt-Stetten), Marina Prust (21 Jahre, Steuerfachangestellte, Obereisenheim) und Klara Zehnder (21 Jahre, Studentin der Romanistik, Randersacker).